Tραγωδία στα Τέμπη: Συγκεντρώσεις για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα – Επεισόδια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, εργατικά κέντρα, η ΑΔΕΔΥ, συνδικάτα, σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι κι άλλοι φορείς ζήτησαν «πραγματική δικαίωση», ενόψει και της δίκης που αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου. Η συγκέντρωση ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 57 θυμάτων, με το πλήθος να φωνάζει «Αθάνατοι» και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ομιλίες.

«Ζητάμε δικαιοσύνη, γιατί δεν υπάρχει μέλλον, δημοκρατία, πατρίδα χωρίς δικαιοσύνη» ανέφερε μεταξύ άλλων ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Σύνταγμα. Όπως τόνισε απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος: «Ζητάμε να χυθεί άπλετο φως στο έγκλημα που κόστισε τόσες ζωές αθώες ζωές».

Στο βήμα της συγκέντρωσης του Συντάγματος, ανέβηκε η Μιρέλα Ρούτσ μητέρα του Ντενίς που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Εμείς που μείναμε πίσω θα δώσουμε στα παιδιά μας τη φωνή για να μιλήσουν μία τελευταία φορά, μέσα από τις εκταφές που απαιτήσαμε από ανάγκη για αλήθεια».

Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα, ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μεγαλώνουμε με μια απουσία που ουρλιάζει και απέναντι έχουμε υποσχέσεις και μεταθέσεις ευθυνών. τρία χρόνια μετά η πληγή δεν έκλεισε γιατί η δικαιοσύνη καθυστερεί»

Δεν απηύθυνε ομιλία η Μαρία Καρυστιανού στο Σύνταγμα

Από νωρίς βρέθηκε σήμερα στο Σύνταγμα, στην κεντρική συγκέντρωση μνήμης για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού. Η κυρία Καρυστιανού έδωσε το «παρών» μαζί με τη στενή της συνεργάτιδα, δικηγόρο Μαρία Γρατσία. Ωστόσο, δεν απηύθυνε ομιλία, καθώς όπως δήλωσε αργότερα στο protothema.gr, βρισκόταν δύο ώρες στο κέντρο της Αθήνας, είχε ετοιμάσει τον λόγο της, αλλά «δεν υπήρχε διάθεση από την οργανωτική επιτροπή του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών» για να μιλήσει η ίδια.

Η ημέρα χαρακτηρίστηκε ως ημέρα πανελλαδικών κινητοποιήσεων και απεργιών, με σωματεία και εργατικά κέντρα να έχουν κηρύξει 24ωρες απεργιακές δράσεις και συγκεντρώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε πολλές πόλεις αλλά και στο εξωτερικό.

Δείτε εικόνες από τις συγκεντρώσεις στην Αθήνα:

Μικρής έκτασης επεισόδια στην Αθήνα

Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών μετά την λήξη της συγκέντρωσης για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ειδικότερα, μια ομάδα αγνώστων επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις μπροστά από το μνημείο του άγνωστου Στρατιώτη πετώντας τους μπουκάλια και άλλα αντικείμενα. Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας ρίψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης ενώ προχώρησαν σε συλλήψεις.

Νωρίτερα πριν τα επεισόδια, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 174 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκαν καπνογόνα και ναυτική χειροβομβίδα ενώ στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Ιπποκράτους συνελήφθη άντρας που είχε πάνω του αεροβόλο όπλο.

Παράλληλα σε στοά στην οδό Ερμού εντοπίστηκε σακούλα με 7-8 μπουκάλια βενζίνης για κατασκευή μολότοφ ενώ στην κάτω πλευρά της Πλατείας Κλαυθμώνος βρέθηκε μια σακούλα με βόμβες μολότοφ.

Πλήθος κόσμου και στην Θεσσαλονίκη για τα Τέμπη

Με πάγιο αίτημα την απονομή δικαιοσύνης για τους 57 νεκρούς στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και με κεντρικό σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας - Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία - Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε», χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας, από φοιτητές και γονείς με τα παιδιά τους μέχρι ηλικιωμένα ζευγάρια, συγκεντρώθηκαν σήμερα μαζικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή γύρω από το άγαλμα του Βενιζέλου, προκειμένου να τιμήσουν τα θύματα της τραγωδίας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Γύρω στη 13:30 μετά το μεσημέρι, αφότου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, που έληξε με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν «Αθάνατοι» σε έντονα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, εκκίνησε η πορεία προς τον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου το τρένο που μετέφερε στους 57 δεν έφτασε ποτέ -κι εκεί όπου νεαροί και νεαρές άφησαν λουλούδια.

Παρούσες και παρόντες στη συγκέντρωση και την πορεία ήταν συγγενείς των θυμάτων και επιζώντες του δυστυχήματος, εκπρόσωποι συνδικάτων, εργατικών κέντρων, φοιτητικών συλλόγων και άλλων φορέων. Μεταξύ άλλων, για το δυστύχημα και τα αίτιά του, αλλά και για τις προσδοκίες τους από τη δικαιοσύνη και την Πολιτεία μίλησαν από το βήμα της συγκέντρωσης η γενική γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Ελένη Βασάρα, μητέρα της αδικοχαμένης στα 22 της χρόνια φοιτήτριας Αγάπης Τσακλίδου, η Σμαρώ Οικού, αδερφή του 28χρονου μηχανοδηγού (επιβάτη της μοιραίας αμαξοστοιχίας) Δημήτρη Οικού, ο γενικός γραμματέας του Σωματείου Μηχανοδηγών, Νίκος Κουγιουμτζίδης, το μέλος της διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης Θανάσης Κουτσουράς, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης, Γιώργος Ριμπάς και η Φανή Χριστάνη, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παιδαγωγικού του ΑΠΘ.

Μολότοφ και επεισόδια στην Θεσσαλονίκη

Περίπου στις 15:30 ξέσπασαν επεισόδια και στην Θεσσαλονίκη, μετά το τέλος της ειρηνικής πορείας και της συγκέντρωσης για τα Τέμπη. Κουκουλοφόροι πέταξαν βόμβες μολότοφ προς τους αστυνομικού, ενώ έβαλαν φωτιές σε κάδους. Ακολούθησε και πετροπόλεμος.

Ισχυρές αστυνομικές ομάδες και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ κατευθύνθηκαν στη συνέχεια προς τις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαν καταφύγει ορισμένοι από τους διαδηλωτές που συμμετείχαν στην συγκέντρωση για τα Τέμπη.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τουλάχιστον μία σύλληψη και προσαγωγές. Οι νεαροί χειροκρότησαν ειρωνικά τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. που έκαναν τις προσαγωγές φωνάζοντας συνθήματα κατά των αστυνομικών και ζητώντας να αφήσουν ελεύθερους τους διαδηλωτές.

Εκδηλώσεις μνήμης στη Λάρισα και τρισάγιο στα Τέμπη

Μαζική κινητοποίηση εκτυλίχθηκε στη Λάρισα για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί από τις 12:00 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της πόλης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα σωματείων, συλλόγων και τοπικών φορέων.

Στη πορεία συμμετείχαν κοινότητες νεολαίας και αγροτών, και κατέληξε στον σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ στη Λάρισα. Στην πλατεία είχαν αναρτηθεί πανό με συνθήματα υπέρ της δικαιοσύνης και της ασφάλειας στις μεταφορές, ενώ εκπρόσωποι φορέων και συγγενείς θυμάτων απηύθυναν ομιλίες.

Παράλληλα, τρισάγιο στη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος τελέστηκε στο σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη, τρία χρόνια μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων που συγκλόνισε τη χώρα.

Στον τόπο του δυστυχήματος συγκεντρώθηκαν συγγενείς των θυμάτων, φίλοι και πολίτες από τη Λάρισα και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Στο σημείο είχαν τοποθετηθεί στεφάνια και λουλούδια και κεριά στη μνήμη των θυμάτων.

Συγκεντρώσεις στην Ρόδο

Με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, εκπροσώπων συλλόγων, σωματείων και φορέων της Ρόδου, πραγματοποιείται αυτή την ώρα συγκέντρωση στο κέντρο της Ρόδου, για την επέτειο τριών χρόνων της τραγωδίας των Τεμπών.

Το κυρίαρχο σύνθημα στη συγκέντρωση είναι ότι κανείς δεν ξέχασε, ούτε πρόκειται να ξεχάσει, την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Και ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, στους ενόχους που ευθύνονται για λάθη και παραλείψεις.

Αρκετός κόσμος και στο Ηράκλειο

Πλήθος τοπικών όπως και συνδικαλιστικών φορέων, εκπροσώπων σωματείων, ενώσεων, συλλόγων, συλλογικοτήτων αλλά και απλών πολιτών, συμμετείχαν στο συλλαλητήριο που πραγματοποιείται στην Πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο. Πολίτες όλων των ηλικιών, ανάμεσά τους μαθητές και φοιτητές, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, έδωσαν το «παρών», στέλνοντας το μήνυμα ότι τρία χρόνια μετά η τραγωδία στα Τέμπη «δεν θα ξεχαστεί» και πως απαίτηση της κοινωνίας είναι να αποδοθούν ευθύνες, όπου και σε όσους αυτές αναλογούν.

Οι συγκεντρωμένοι πολίτες, επί της πλατείας Ελευθερίας αλλά και στους γύρω δρόμους , επανέλαβαν το αίτημα για δικαιοσύνη αλλά και τερματισμό, όπως τόνισαν, «των πολιτικών κέρδους που γεννούν νέα Τέμπη».

Στο πλαίσιο του συλλαλητηρίου, πραγματοποιήθηκαν σύντομοι χαιρετισμοί από εκπροσώπους σωματείων του δημόσιου αλλά και ιδιωτικού τομέα, συλλόγων και συλλογικοτήτων, μαθητών και φοιτητών. Αμέσως μετά, οι συγκεντρωμένοι αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου. Τα περισσότερα καταστήματα του κέντρου της πόλης παραμένουν κλειστά, μετά το κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου για κλείσιμο των καταστημάτων από τις 12.00 έως τις 3.00 το μεσημέρι και για συμμετοχή στο συλλαλητήριο.

