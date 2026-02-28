Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΛεμεσός: Στο δικαστήριο οι φερόμενοι «πυρομανείς» – Τέσσερις εμπρησμοί και τρεις συλλήψεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λεμεσός: Στο δικαστήριο οι φερόμενοι «πυρομανείς» – Τέσσερις εμπρησμοί και τρεις συλλήψεις

 28.02.2026 - 18:22
Λεμεσός: Στο δικαστήριο οι φερόμενοι «πυρομανείς» – Τέσσερις εμπρησμοί και τρεις συλλήψεις

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού παρουσιάστηκαν, το Σάββατο, δυο ύποπτοι, 32 και 28 χρόνων, για τέσσερις υποθέσεις εμπρησμών που διαπράχθηκαν στη Λεμεσό.

Το δικαστήριο θα ανακοινώσει αύριο την απόφαση στο αίτημα προσωποκράτησής τους, ενώ αναμένεται να εξετάσει και αίτημα προσωποκράτησης τρίτου υπόπτου που συνελήφθη σήμερα.

Οι δυο ύποπτοι συνελήφθησαν χθες σε σχέση με τρεις υποθέσεις εμπρησμών αυτοκινήτων που διαπράχθηκαν στις 26 Νοεμβρίου 2025, 8 Δεκεμβρίου 2025 και 25 Ιανουαρίου 2026, καθώς και σε υπόθεση εμπρησμού κτιρίου που διαπράχθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Λόγω μακράς διαδικασίας στις ενστάσεις των δικηγόρων υπεράσπισης, το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι θα δώσει αύριο, Κυριακή, την απόφασή του για το αίτημα προσωποκράτησης, ενώ διέταξε όπως οι ύποπτοι παραμείνουν υπό κράτηση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, το ΤΑΕ Λεμεσού προχώρησε σήμερα και στη σύλληψη τρίτου υπόπτου, ηλικίας 28 χρόνων, ο οποίος επίσης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του δικαστηρίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αφθώδη πυρετός: Ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης σε όλη την Κύπρο από το πρώτο κρούστμα- Λεπτομέρειες
Ψυχρή εισβολή μέχρι Δευτέρα: Στους -2 η θερμοκρασία, έρχονται χιονόνερα στα ορεινά
Νυχτερινή «σκούπα» της Αστυνομία Κύπρου σε όλο το νησί – 7 συλλήψεις και 261 καταγγελίες
Η εβδομάδα που… τάραξε την Κύπρο: Από τις φάρμες μέχρι την «ΑΓΟΡΑ» και το Δημαρχείο - Τα θέματα που μας απασχόλησαν
Τέμπη: Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα που συγκλόνισε Ελλάδα και Κύπρο και η δικαιοσύνη… «αργεί» – Πού θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης
Το Ισραήλ ξεκίνησε επίθεση στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη - Bίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Διαβεβαιώσεις από Λονδίνο ότι οι Βάσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις

 28.02.2026 - 17:57
Επόμενο άρθρο

«Μια μνήμη που πονά, μα ζεσταίνει»: 3 χρόνια χωρίς τον Κυπριανό – Η «μουσική του οικογένεια» δεν ξεχνά το παιδί με το φωτεινό χαμόγελο

 28.02.2026 - 18:35
LIVE: ΗΠΑ και Ισραήλ σφυροκοπούν το Ιράν – Θρίλερ με Χαμενεΐ – «Κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ»

LIVE: ΗΠΑ και Ισραήλ σφυροκοπούν το Ιράν – Θρίλερ με Χαμενεΐ – «Κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ»

Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων». Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, ενώ όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: ΗΠΑ και Ισραήλ σφυροκοπούν το Ιράν – Θρίλερ με Χαμενεΐ – «Κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ»

LIVE: ΗΠΑ και Ισραήλ σφυροκοπούν το Ιράν – Θρίλερ με Χαμενεΐ – «Κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ»

  •  28.02.2026 - 09:19
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Διαβεβαιώσεις από Λονδίνο ότι οι Βάσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Διαβεβαιώσεις από Λονδίνο ότι οι Βάσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις

  •  28.02.2026 - 17:57
Αννίτα Δημητρίου: Εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά αντιπάλων - «Αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες»

Αννίτα Δημητρίου: Εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά αντιπάλων - «Αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες»

  •  28.02.2026 - 12:08
Tραγωδία στα Τέμπη: Συγκεντρώσεις για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα – Επεισόδια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Tραγωδία στα Τέμπη: Συγκεντρώσεις για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα – Επεισόδια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

  •  28.02.2026 - 16:32
Αφθώδης Πυρετός: Έφτασαν στην Κύπρο 529.000 εμβόλια από την Κομισιόν – Δείτε φωτογραφίες

Αφθώδης Πυρετός: Έφτασαν στην Κύπρο 529.000 εμβόλια από την Κομισιόν – Δείτε φωτογραφίες

  •  28.02.2026 - 17:19
Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά τη σύγκρουση στον Στρόβολο – Δείτε φωτογραφίες

Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά τη σύγκρουση στον Στρόβολο – Δείτε φωτογραφίες

  •  28.02.2026 - 20:29
SOS από το Υπουργείο Εξωτερικών: Επικαιροποιημένες οδηγίες για Κύπριους πολίτες – Οι 8 «απαγορευμένοι» προορισμοί

SOS από το Υπουργείο Εξωτερικών: Επικαιροποιημένες οδηγίες για Κύπριους πολίτες – Οι 8 «απαγορευμένοι» προορισμοί

  •  28.02.2026 - 18:48
«Με απελαύνουν!»: Το ειρωνικό post δημοσιογράφου στην Κύπρο για τον «αστυνομικό» David Oscar και τις απάτες στο Viber

«Με απελαύνουν!»: Το ειρωνικό post δημοσιογράφου στην Κύπρο για τον «αστυνομικό» David Oscar και τις απάτες στο Viber

  •  28.02.2026 - 15:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα