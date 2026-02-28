Λεμεσός: Στο δικαστήριο οι φερόμενοι «πυρομανείς» – Τέσσερις εμπρησμοί και τρεις συλλήψεις

Το δικαστήριο θα ανακοινώσει αύριο την απόφαση στο αίτημα προσωποκράτησής τους, ενώ αναμένεται να εξετάσει και αίτημα προσωποκράτησης τρίτου υπόπτου που συνελήφθη σήμερα.

Οι δυο ύποπτοι συνελήφθησαν χθες σε σχέση με τρεις υποθέσεις εμπρησμών αυτοκινήτων που διαπράχθηκαν στις 26 Νοεμβρίου 2025, 8 Δεκεμβρίου 2025 και 25 Ιανουαρίου 2026, καθώς και σε υπόθεση εμπρησμού κτιρίου που διαπράχθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Λόγω μακράς διαδικασίας στις ενστάσεις των δικηγόρων υπεράσπισης, το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι θα δώσει αύριο, Κυριακή, την απόφασή του για το αίτημα προσωποκράτησης, ενώ διέταξε όπως οι ύποπτοι παραμείνουν υπό κράτηση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, το ΤΑΕ Λεμεσού προχώρησε σήμερα και στη σύλληψη τρίτου υπόπτου, ηλικίας 28 χρόνων, ο οποίος επίσης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του δικαστηρίου.