Νέα σύλληψη για το «φορτίο του θανάτου»: Στα χέρια της Αστυνομίας 26χρονος για τα 230 κιλά ναρκωτικών

Αυτός τέθηκε υπό κράτηση και αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία προσωποκράτησης του.

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, οδηγήθηκαν σήμερα τα άλλα δύο πρόσωπα ηλικίας 34 και 26 ετών, το οποίο ανανέωσε το διάταγμα κράτησης τους για άλλες οκτώ ημέρες.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.