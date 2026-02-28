Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ψυχρή εισβολή μέχρι Δευτέρα: Στους -2 η θερμοκρασία, έρχονται χιονόνερα στα ορεινά

 28.02.2026 - 07:35
Ψυχρή εισβολή μέχρι Δευτέρα: Στους -2 η θερμοκρασία, έρχονται χιονόνερα στα ορεινά

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα παρατηρείται παγετός.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 7 στα παράλια και στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά. Τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Κυριακή και τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τρίτη θα σημειώσει άνοδο.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 2 εκατοστά.

LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, για κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ μιλούν αμερικανικά ΜΜΕ

LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, για κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ μιλούν αμερικανικά ΜΜΕ

Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων». Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, ενώ όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

