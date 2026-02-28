Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδη πυρετός: Ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης σε όλη την Κύπρο από το πρώτο κρούστμα- Λεπτομέρειες

 28.02.2026 - 08:00
Αφθώδη πυρετός: Ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης σε όλη την Κύπρο από το πρώτο κρούστμα- Λεπτομέρειες

Με το ζήτημα του αφθώδους πυρετού να βρίσκεται στο επίκεντρο εδώ και ημέρες, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανακοίνωσαν σήμερα την πλήρη ενεργοποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για ασθένειες κατηγορίας Α και την εφαρμογή αυστηρών, διαφοροποιημένων μέτρων ανά ζώνη σε ολόκληρη την Κύπρο, επιβάλλοντας καθολικές απαγορεύσεις διακίνησης ζώων, ζωοτροφών και εξοπλισμού, με περιορισμένες εξαιρέσεις μόνο κατόπιν ειδικής άδειας, ενώ παράλληλα εντατικοποιούνται οι επιδημιολογικοί έλεγχοι και ο συντονισμός με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την άμεση αναχαίτιση της εξάπλωσης της νόσου.

Με αφορμή δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επιθυμούν να αναφέρουν ότι με τον εντοπισμό του πρώτου κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, ενεργοποίησαν το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για ασθένειες κατηγορίας Α σε χερσαία ζώα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/687.

Ο αφθώδης πυρετός αποτελεί ασθένεια υψηλής μεταδοτικότητας και αντιμετωπίζεται στη βάση αυστηρών, προκαθορισμένων πρωτοκόλλων, τα οποία εφαρμόζονται άμεσα και συντονισμένα.
 
Με την ενεργοποίηση του Σχεδίου:
• τέθηκαν σε λειτουργία τα αρμόδια Κέντρα Ελέγχου Ασθενειών,
• εφαρμόζονται διαδικασίες επιδημιολογικής διερεύνησης, δειγματοληψιών και ιχνηλάτησης,
• επιβάλλονται μέτρα περιορισμού και βιοπροφύλαξης σε όλες τις επηρεαζόμενες περιοχές.
 
Παράλληλα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης του ιού, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν προβεί τις προηγούμενες ημέρες σε ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τα μέτρα βιοασφάλειας, ενώ έχουν εκδώσει και επίσημη γνωστοποίηση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (Αρ. 5999, 26 Φεβρουαρίου 2026).
 
Με βάση τη γνωστοποίηση αυτή, επιβάλλονται σε όλη την επικράτεια τα ακόλουθα μέτρα:
• Απαγόρευση διακίνησης δίχηλων ζώων από και προς τις εκμεταλλεύσεις.
• Απαγόρευση διακίνησης ζωοτροφών και φαρμάκων από και προς τις εκμεταλλεύσεις.
• Απαγόρευση βόσκησης ζώων.
• Απαγόρευση μετακίνησης εξοπλισμού και προσώπων από και προς τις εκμεταλλεύσεις.
• Απαγόρευση επισκέψεων σε εκμεταλλεύσεις για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τη φροντίδα των ζώων.
 
Κατ’ εξαίρεση και μόνο κατόπιν προηγούμενης άδειας του Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, δύναται να επιτρέπεται:
• η μετακίνηση ζώων προς σφαγεία,
• η διακίνηση ζωοτροφών και φαρμάκων μέσω εγκεκριμένων προμηθευτών,
• η μεταφορά νερού για την ύδρευση των ζώων.
 
Τα μέτρα εφαρμόζονται με σαφή διαφοροποίηση ανά ζώνη και εξειδικεύονται μέσω των αντίστοιχων εντύπων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών:
 
• Για τις μολυσμένες περιοχές και τις ζώνες προστασίας, εφαρμόζονται τα αυστηρά μέτρα που καθορίζονται στο Έντυπο ΣΕΑ 8, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απαγορεύσεις μετακινήσεων, πλήρη περιορισμό πρόσβασης και ενισχυμένα πρωτόκολλα βιοασφάλειας.
• Για τις ζώνες επιτήρησης και τις λοιπές επηρεαζόμενες περιοχές, εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται στο Έντυπο ΣΕΑ 16, με έμφαση στην αυξημένη επιτήρηση, την ιχνηλασιμότητα, τον έλεγχο επισκέψεων και την αυστηρή τήρηση των κανόνων βιοπροφύλαξης.
 
Υπενθυμίζεται ότι τα βασικά μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται καθημερινά περιλαμβάνουν:
• αυστηρό έλεγχο πρόσβασης στις μονάδες,
• απολύμανση οχημάτων και προσώπων,
• χρήση μέσων ατομικής προστασίας,
• καταγραφή επισκέψεων και ιχνηλασιμότητα,
• καθαρισμό και απολύμανση εγκαταστάσεων,
• συνεχή επιτήρηση των ζώων και άμεση αναφορά ύποπτων συμπτωμάτων.
 
Τονίζεται ότι οι ενέργειες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και των αρμόδιων αρχών υλοποιούνται στη βάση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού και όχι αποσπασματικά, με συνεχή επιστημονική καθοδήγηση και σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πρώτη στιγμή εντοπισμού κρουσμάτων, τόσο στις κατεχόμενες περιοχές τον Δεκέμβριο του 2025 όσο και στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.
 
Η κατάσταση παρακολουθείται σε συνεχή βάση, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της παραγωγής.
 
Η αυστηρή τήρηση των μέτρων από όλους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης.

