Ανατροπή μηχανής στον κυκλικό κόμβο: Η ένδειξη αλκοόλης που άφησε άφωνους τους αστυνομικούς!
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανατροπή μηχανής στον κυκλικό κόμβο: Η ένδειξη αλκοόλης που άφησε άφωνους τους αστυνομικούς!

 28.02.2026 - 09:06
Ανατροπή μηχανής στον κυκλικό κόμβο: Η ένδειξη αλκοόλης που άφησε άφωνους τους αστυνομικούς!

Γύρω στις 9.50μ.μ. χθες, ενώ 47χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στην περιοχή στην περιοχή του κυκλικού κόμβου Παραλιμνίου – Δερύνειας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχο της με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Ο 47χρονος δεν τραυματίστηκε, ενώ υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με τελική ένδειξη 134μg% αντί 9μg%. Ο 47χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

 Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων». Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, ενώ όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

