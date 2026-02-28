Ανατροπή μηχανής στον κυκλικό κόμβο: Η ένδειξη αλκοόλης που άφησε άφωνους τους αστυνομικούς!

Ο 47χρονος δεν τραυματίστηκε, ενώ υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με τελική ένδειξη 134μg% αντί 9μg%. Ο 47χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου συνεχίζει τις εξετάσεις.