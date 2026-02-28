Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Η Κύπρος ενεργοποιεί το Σχέδιο «Εστία» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

 28.02.2026 - 10:04
ΥΠΕΞ: Η Κύπρος ενεργοποιεί το Σχέδιο «Εστία» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η Κύπρος ενεργοποιεί το εθνικό σχέδιο "Εστία" μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Οι Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας παρακολουθούν την κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά τους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται συγκεκριμένα ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, η Υπουργική Ομάδα Χειρισμού Κρίσεων, η οποία απαρτίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αποφάσισε την ενεργοποίηση του σχεδίου για το ενδεχόμενο ανάγκης για υποδοχή και επαναπατρισμό πολιτών τρίτων χωρών από περιοχές που βρίσκεται σε κρίση, μέσω της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο ΕΣΤΙΑ αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο ενεργοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κρίσης, για να επιτρέψει την ασφαλή εκκένωση πολιτών από περιοχές κρίσης (από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής) μέσω της Κύπρου.

LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν - Κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ - Tην ονόμασαν «Lion's Roar»

LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν - Κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ - Tην ονόμασαν «Lion's Roar»

Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων». Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, ενώ όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

