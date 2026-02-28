ΥΠΕΞ: Η Κύπρος ενεργοποιεί το Σχέδιο «Εστία» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται συγκεκριμένα ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, η Υπουργική Ομάδα Χειρισμού Κρίσεων, η οποία απαρτίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αποφάσισε την ενεργοποίηση του σχεδίου για το ενδεχόμενο ανάγκης για υποδοχή και επαναπατρισμό πολιτών τρίτων χωρών από περιοχές που βρίσκεται σε κρίση, μέσω της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο ΕΣΤΙΑ αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο ενεργοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κρίσης, για να επιτρέψει την ασφαλή εκκένωση πολιτών από περιοχές κρίσης (από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής) μέσω της Κύπρου.