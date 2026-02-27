Themasports lifenewscy
Έρχιουρμαν για οδοφράγματα: «Καταθέσαμε πολυάριθμες προτάσεις»

 27.02.2026 - 16:09
Έρχιουρμαν για οδοφράγματα: «Καταθέσαμε πολυάριθμες προτάσεις»

«Καταθέσαμε πολυάριθμες πρόσθετες προτάσεις», αναφέρει ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ζήτημα των νέων σημείων διέλευσης.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του βρήκε μπροστά του χάρτη με τέσσερα νέα σημεία διέλευσης, τα οποία είχαν ήδη συζητηθεί στη Νέα Υόρκη πριν αναλάβει, λέει. Τα σημεία αυτά αφορούν τη Λουρουτζίνα, τη Μια Μηλιά, την Αθηένου και την Αγλαντζιά.

Ο Τ/κ ηγέτης υποστήριξε ότι, ιδίως η Μια Μηλιά και η Λουρουτζίνα, θα ωφελούσαν αμφότερες τις κοινότητες, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι ένα δεύτερο σημείο διέλευσης στη Λευκωσία θα ανακούφιζε την κυκλοφοριακή πίεση που παρατηρείται στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου. «Δεν υπάρχει καμία απολύτως λογική δικαιολογία στο να πιστεύει κανείς ότι αυτό το σημείο διέλευσης θα ωφελήσει μόνο τους Τουρκοκύπριους», πρόσθεσε.

Σχετικά με τον δρόμο Αθηένου – Αγλαντζιάς, ανέφερε ότι αποτελεί ανάγκη κυρίως για τους Ε/κ που μετακινούνται μεταξύ Λάρνακας και Λευκωσίας, προσθέτοντας ότι «δεν μας ενοχλεί η διευκόλυνση της καθημερινότητας των Ελληνοκυπρίων, αντιθέτως, μας χαροποιεί».

Σύμφωνα με τον κ. Έρχιουρμαν, η τ/κ πλευρά υπέβαλε τρεις διαφορετικές προτάσεις για τον δρόμο Αθηένου – Αγλαντζιάς, οι οποίες όμως δεν έγιναν αποδεκτές. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε πρόταση κατασκευής νέου δρόμου στα κατεχόμενα με τουρκική χρηματοδότηση, σε εναλλακτική πρόταση για δρόμο από το στενότερο σημείο της νεκρής ζώνης με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, καθώς και σε πρόταση καταβολής αποζημιώσεων για τυχόν ε/κ περιουσίες μέσω της «επιτροπής ακίνητης ιδιοκτησίας».

Σημείωσε ότι ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης επέμεινε στη θέση ότι ο δρόμος θα πρέπει να διέρχεται αποκλειστικά μέσα από τη νεκρή ζώνη, με τον κ. Έρχιουρμαν να υποστηρίζει ότι «κάθε φορά που εξαντλούνταν οι δικαιολογίες που προβάλλονταν, ο κ. Χριστοδουλίδης επέστρεφε στην αρχική του θέση».

Ο κ. Έρχιουρμαν χαρακτήρισε τις πρόσφατες ε/κ εισηγήσεις για συζήτηση νέων σημείων διέλευσης ως «προσπάθεια υπονόμευσης» αυτών που ήδη βρίσκονται στο τραπέζι, λέγοντας ότι δεν μοιάζει με τίποτα άλλο παρά με προσπάθεια να χαλάσουν κάτι που έχει ήδη προχωρήσει - με τον Τ/κ ηγέτη σε αυτό το σημείο να χρησιμοποιεί την τουρκική ρήση «να ρίχνεις νερό σε φαγητό που έχει ήδη ψηθεί». 

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις αλλεπάλληλες δηλώσεις που γίνονται μέσω των μέσων ενημέρωσης, λέγοντας ότι ο ίδιος αποφεύγει τη δημόσια αντιπαράθεση. «Ο λόγος που δεν είχα προβεί σε τόσο λεπτομερή δήλωση μέχρι σήμερα ήταν η ευαισθησία μου να μην συζητείται το θέμα μέσω των ΜΜΕ. Αλλά δεν μου άφησαν άλλη επιλογή» είπε.

Δήλωσε εξάλλου ότι η τ/κ πλευρά θα συνεχίσει να εργάζεται «με ειλικρίνεια, υπομονή, σοβαρότητα, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα», ενημερώνοντας τη διεθνή κοινότητα, χωρίς να επιδοθεί σε αυτό που αποκάλεσε «παιχνίδι επίρριψης ευθυνών».

Κύπρος και Ιταλία «κλειδώνουν» στρατηγική συνεργασία στη Ρώμη - Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ματαρέλλα

Κύπρος και Ιταλία «κλειδώνουν» στρατηγική συνεργασία στη Ρώμη - Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ματαρέλλα

Στους στενούς δεσμούς φιλίας Κύπρου και Ιταλίας, και στην κοινή πολιτισμική ταυτότητα των δύο χωρών αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλλα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Ρώμη.

