Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

 27.02.2026 - 06:37
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Του Οσίου Ασκληπιού και του Αγίου Νήσιου του Μάρτυρος είναι σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

 

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ασκληπιός, Ασκληπιάς, Ασκληπιάδα

Νήσιος, Νήσης

Πηγή: ethnos.gr

Βουλευτικές: Ρευστότητα, δυσπιστία και μάχη συσπείρωσης στο πολιτικό σκηνικό-Πονοκέφαλος συσπείρωσης για τον ΔΗΣΥ

Η νέα έρευνα της Rai Consultants για τον Alpha Κύπρου αποτυπώνει ένα πολιτικό τοπίο με έντονη ρευστότητα, χαμηλή εμπιστοσύνη προς τα κόμματα και υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων. Με την προεκλογική περίοδο να αποκτά σταδιακά δυναμική, τα κόμματα καλούνται να κινητοποιήσουν τη βάση τους, να επαναπατρίσουν διαρροές και να πείσουν ένα εκλογικό σώμα που εμφανίζεται επιφυλακτικό, αν όχι αποστασιοποιημένο.

