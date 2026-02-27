Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Του Οσίου Ασκληπιού και του Αγίου Νήσιου του Μάρτυρος είναι σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Ασκληπιός, Ασκληπιάς, Ασκληπιάδα Νήσιος, Νήσης Πηγή: ethnos.gr

