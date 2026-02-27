Βουλευτικές: Ρευστότητα, δυσπιστία και μάχη συσπείρωσης στο πολιτικό σκηνικό-Πονοκέφαλος συσπείρωσης για τον ΔΗΣΥ

Κύπρου αποτυπώνει ένα πολιτικό τοπίο με έντονη ρευστότητα, χαμηλή εμπιστοσύνη προς τα κόμματα και υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων. Με την προεκλογική περίοδο να αποκτά σταδιακά δυναμική, τα κόμματα καλούνται να κινητοποιήσουν τη βάση τους, να επαναπατρίσουν διαρροές και να πείσουν ένα εκλογικό σώμα που εμφανίζεται επιφυλακτικό, αν όχι αποστασιοποιημένο.

Οριακή πρωτιά ΑΚΕΛ – Πονοκέφαλος συσπείρωσης για ΔΗΣΥ

Στην πρόθεση ψήφου, το ΑΚΕΛ καταγράφει 14,8%, περνώντας οριακά μπροστά από τον ΔΗΣΥ που συγκεντρώνει 14%. Η διαφορά κινείται εντός των ορίων στατιστικού σφάλματος, ωστόσο έχει σαφές πολιτικό μήνυμα: η πρωτιά δεν θεωρείται δεδομένη για κανέναν.

Παρά την οριακή υστέρηση στην πρόθεση ψήφου, ο ΔΗΣΥ διατηρεί ισχυρό προβάδισμα στην «παράσταση νίκης», με 62% των ερωτηθέντων να εκτιμούν ότι τελικά θα επικρατήσει. Η αντίφαση αυτή αναδεικνύει δύο παράλληλες πραγματικότητες: από τη μία τη δυσκολία συσπείρωσης του κυβερνώντος χώρου και από την άλλη την εδραιωμένη εικόνα εκλογικής υπεροχής που εξακολουθεί να διαθέτει.

Το υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων (20,7%) λειτουργεί ως ρυθμιστής των εξελίξεων. Σε ένα σκηνικό τόσο κατακερματισμένο, ακόμη και μικρές μετακινήσεις μπορούν να ανατρέψουν ισορροπίες.

Εδραίωση ΕΛΑΜ – Κινητικότητα στον ενδιάμεσο χώρο

Το ΕΛΑΜ καταγράφει 10,7%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στην τρίτη θέση. Η δυναμική του δείχνει να παγιώνεται, ενισχύοντας τον ρόλο του ως υπολογίσιμου παράγοντα στο μετεκλογικό σκηνικό.

Την ίδια ώρα, το ΔΗΚΟ εμφανίζει άνοδο (6,1%), ενώ το Volt Κύπρου (2,5%) δίνει μάχη για είσοδο στη Βουλή. Η εικόνα στον ενδιάμεσο χώρο παραμένει πολυδιασπασμένη, χωρίς σαφή ηγεμονία, γεγονός που περιπλέκει τα σενάρια συνεργασιών.

Αντίθετα, η «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου καταγράφει απώλειες, σε μια περίοδο κατά την οποία η δημόσια συζήτηση γύρω από αμφιλεγόμενες δηλώσεις και πληροφορίες για έρευνες φαίνεται να επηρεάζει την απήχησή της. Το εύρημα ότι κατατάσσεται τελευταία σε όλους τους τομείς αξιολόγησης πολιτικών προτάσεων ενισχύει την εικόνα φθοράς.

«Νικητής» ο… κανένας στην πάταξη της διαφθοράς

Ίσως το πιο ηχηρό μήνυμα της δημοσκόπησης να μην αφορά τα ποσοστά, αλλά τη διάχυτη δυσπιστία. Στην ερώτηση ποιο κόμμα διαθέτει τις καλύτερες προτάσεις για αξιοκρατία και πάταξη της διαφθοράς, το 46% απαντά «κανένα».

Το στοιχείο αυτό, συνδέεται με τη συνολική αξιολόγηση των κομμάτων: 84% των πολιτών δηλώνουν καθόλου ή όχι και τόσο ικανοποιημένοι από αυτά. Πρόκειται για ποσοστό που αποτυπώνει κρίση εμπιστοσύνης στο κομματικό σύστημα και εξηγεί εν μέρει την άνοδο της αποχής, των λευκών/άκυρων και των αντισυστημικών επιλογών.

Η οικονομία στο επίκεντρο – Σταθερά ψηλά το Κυπριακό

Το 30% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η οικονομία θα καθορίσει την ψήφο του, με το Κυπριακό να ακολουθεί στο 25%. Μεταναστευτικό (15%) και διαφθορά (12%) συμπληρώνουν την τετράδα των βασικών ζητημάτων.

Η ιεράρχηση αυτή αποτυπώνει έναν συνδυασμό καθημερινής αγωνίας και εθνικής ανησυχίας. Η ακρίβεια, η κοινωνική πολιτική και η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών παραμένουν κρίσιμα πεδία στα οποία οι πολίτες αναζητούν πειστικές απαντήσεις.

Η σκιά της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη

Σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τα ποσοστά ικανοποίησης παραμένουν μοιρασμένα: 33% δηλώνουν αρκετά ή πολύ ικανοποιημένοι, ενώ 65% εμφανίζονται λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι.

Η εικόνα αυτή επηρεάζει αναπόφευκτα και τα κόμματα που στηρίζουν ή αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση. Η προεκλογική στρατηγική τους θα καθοριστεί από το κατά πόσο θα επιλέξουν να ταυτιστούν ή να διαφοροποιηθούν από το κυβερνητικό έργο.

Ο παράγοντας social media

Η δημοσκόπηση επιβεβαιώνει την αυξανόμενη επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το 31% παρακολουθεί καθημερινά πολιτικές εξελίξεις μέσω Facebook, ενώ κόμματα όπως η «Άμεση Δημοκρατία» εμφανίζονται ιδιαίτερα ενεργά ψηφιακά. Το ερώτημα παραμένει κατά πόσο η διαδικτυακή απήχηση μεταφράζεται σε εκλογική επιρροή.

Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφής:

Καμία παράταξη δεν διαθέτει καθαρό προβάδισμα.

Η κοινωνία εμφανίζεται κουρασμένη και δύσπιστη.

Το εκλογικό αποτέλεσμα θα κριθεί από τη συσπείρωση και την κινητοποίηση των αναποφάσιστων.

Σε ένα πολιτικό σκηνικό όπου ο «κανένας» προηγείται στην αξιοπιστία για τη διαφθορά και η αποχή παραμένει απειλή, το πραγματικό διακύβευμα για τα κόμματα δεν είναι μόνο η πρωτιά, αλλά η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.