«Στροφή» στο σκηνικό του καιρού: Πάρτε σακάκι – Μέχρι πού θα πέσει η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «μενού»

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα παρατηρείται παγετός.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 6 στα παράλια και στους μείον 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατοκύριακο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, αλλά και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά. Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.