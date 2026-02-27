Σενάριο κάλπης τον Ιούλιο: Το «ντόμινο» που μπορεί να φέρει η απόφαση Φειδία αν εκλεγεί βουλευτής – Ο αγώνας δρόμου και το κόστος

Μιλώντας στο Themaonline, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών, Μενέλαος Βασιλείου, ανέφερε ότι το κόστος μιας τέτοιας εκλογικής διαδικασίας αναμένεται να ανέλθει στα 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ, καθώς θα στηθούν κάλπες σε παγκύπρια βάση, γεγονός που συνεπάγεται ιδιαίτερα υψηλό κόστος για το Δημόσιο.

Όπως εξήγησε, η διεξαγωγή νέας εκλογικής αναμέτρησης εντός χρονικού διαστήματος μόλις 45 ημερών συνιστά μεγάλη πρόκληση για την Υπηρεσία Εκλογών, σημειώνοντας ότι κάτι αντίστοιχο δεν έχει συμβεί στο παρελθόν. Αν και έχουν πραγματοποιηθεί εκλογές σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτές αφορούσαν μικρότερης κλίμακας διαδικασίες, όπως εκλογές για την ανάδειξη μέλους δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Ιδιαίτερη ανησυχία, σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου, προκαλεί και το γεγονός ότι ενδεχόμενη αναπληρωματική εκλογή θα διεξαχθεί εντός του Ιουλίου. Όπως διευκρίνισε, η εκλογική αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί 45 ημέρες μετά την κένωση της θέσης, η οποία μπορεί να προκύψει είτε με παραίτηση πριν από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων από τον Έφορο Εκλογών, που είναι προγραμματισμένη για τις 25 Μαΐου, είτε πριν από τη διαβεβαίωση ενώπιον της Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είχε προωθήσει τον περασμένο Δεκέμβριο δύο τροποποιητικά νομοσχέδια, σύμφωνα με τα οποία, για την πλήρωση κενωθείσας έδρας ανεξάρτητου ευρωβουλευτή ή βουλευτή, δεν θα απαιτείται η διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής. Αντ’ αυτού, η έδρα θα καταλαμβάνεται μέσω της διαδικασίας της δεύτερης κατανομής. Ωστόσο, τα δύο νομοσχέδια δεν προωθήθηκαν προς ψήφιση, έπειτα από απόφαση της πλειοψηφίας των βουλευτών της Επιτροπής Εσωτερικών.

Αναφορικά με το δεύτερο τροποποιητικό νομοσχέδιο, ο κ. Βασιλείου εξήγησε ότι αφορά αντίστοιχη ρύθμιση για τις Βουλευτικές Εκλογές, ώστε το δικαίωμα συμμετοχής στη δεύτερη κατανομή να μην περιορίζεται μόνο στους κομματικούς συνδυασμούς, αλλά να επεκτείνεται και σε συνδυασμούς ανεξαρτήτων καθώς και σε μεμονωμένους υποψηφίους, ανάλογα με τον αριθμό ψήφων που εξασφαλίζουν.

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη του κόστους αναπληρωματικής εκλογής, ο κ. Βασιλείου απάντησε ότι δεν υφίσταται τέτοια πρόβλεψη και ότι θα απαιτηθεί αναθεωρημένος προϋπολογισμός. Όπως σημείωσε, μπορούν να καλυφθούν κονδύλια για μικρότερης εμβέλειας εκλογικές διαδικασίες, ωστόσο η δέσμευση τόσο υψηλών ποσών από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ετήσια βάση κρίνεται υπερβολική.

Τέλος, ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό του 2026 έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 237.500 ευρώ για την περίπτωση κένωσης αξιωμάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που δημιουργήθηκαν το 2024, όπως οι Πρόεδροι ΕΟΑ, οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι και οι Κοινοτάρχες, για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα πλήρωσης της θέσης από τον επόμενο υποψήφιο, καθώς είχαν κατέλθει στις εκλογές ως μεμονωμένοι, σε αντίθεση με τους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους που συμμετείχαν σε συνδυασμούς.