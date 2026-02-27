Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

WSJ: Τελεσίγραφο των ΗΠΑ στο Ιράν -«Καταστρέψτε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, παραδώστε όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο»

 27.02.2026 - 06:46
WSJ: Τελεσίγραφο των ΗΠΑ στο Ιράν -«Καταστρέψτε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, παραδώστε όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο»

Το τέλος των συζητήσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη έφερε και τελεσίγραφο από την Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη.

Αν και οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη, παρά την «πρόοδο» που «είδε» ο παρατηρητής του Ομάν στις συζητήσεις, από τις ΗΠΑ διέρρευσε πως οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έφυγαν απογοητευμένοι από τη συνάντηση.

Η Wall Street Journal αποκάλυψε πως οι Αμερικανοί διαπραγματευτές όχι μόνο έφυγαν απογοητευμένοι από τη στάση των Ιρανών, αλλά έθεσαν και τελεσίγραφο: καταστρέψτε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν και παραδώστε στις ΗΠΑ ό,τι έχετε από εμπλουτισμένο ουράνιο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κάθε νέα συμφωνία που θα υπάρχει από τις δύο πλευρές δεν θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, έως ότου ικανοποιηθεί η Ουάσιγκτον με αυτά που απαιτεί για τα πυρηνικά.

Τι απάντησε το Ιράν

Οι Ιρανοί διαπραγματευτές απέρριψαν την πρόταση μεταφοράς των αποθεμάτων ουρανίου στις ΗΠΑ και οπουδήποτε αλλού και έφεραν αντιρρήσεις και για τον τερματισμό του εμπλουτισμού αλλά και για τη διάλυση των πυρηνικών εγκαταστάσεων ή την επιβολή μόνιμων περιορισμών στο πρόγραμμα της χώρας, όπως ισχυρίζονται ιρανικά ΜΜΕ.

 

Πάντως, τόσο ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν και Αμερικανός αξιωματούχος, όσο και ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσαν ότι υπάρχει πρόοδος, όχι όμως στα φλέγοντα ζητήματα.

Το Ιράν πρότεινε εναλλακτικά σενάρια, όπως τη μείωση του επιπέδου εμπλουτισμού από το 60% στο 1,5% ή την προσωρινή αναστολή του για ένα διάστημα, ή εναλλακτικά τη διαχείρισή μέσω αραβοϊρανικού σχήματος εντός του Ιράν.

Πηγή: iefimerida.gr

