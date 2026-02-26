Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Διακόπηκε η κεκλεισμένων των θυρών κατάθεση της Χίλαρι Κλίντον, ρεπουμπλικανή βουλευτής δημοσιοποίησε μια φωτογραφία της

 26.02.2026 - 21:47
Διακόπηκε η κεκλεισμένων των θυρών κατάθεση της Χίλαρι Κλίντον, ρεπουμπλικανή βουλευτής δημοσιοποίησε μια φωτογραφία της

Τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής στην οποία δίνει κατάθεση σήμερα η Χίλαρι Κλίντον, για τις φερόμενες σχέσεις της ίδιας και του συζύγου της με τον Τζέφρι Επστάιν, διέκοψαν τη διαδικασία αφού δημοσιοποιήθηκε μια φωτογραφία της συνάντησης, η οποία υποτίθεται ότι γίνεται κεκλεισμένων των θυρών.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Λορίν Μπέμπερτ, από το Κολοράντο, έστειλε μια φωτογραφία της πρώην υπουργού Εξωτερικών στον ακροδεξιό σχολιαστή Μπένι Τζόνσον, ο οποίος την ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας την πηγή του.

Ο Νικ Μέριλ, σύμβουλος του ζεύγους Κλίντον, είπε στους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες στην Τσαπάκουα της Νέας Υόρκης, όπου διεξάγεται η ακρόαση, ότι η διαδικασία διακόπτεται μέχρι να διαπιστωθεί από πού προήλθε η φωτογραφία και «για ποιον λόγο είναι δυνατόν τα μέλη του Κογκρέσου να παραβιάζουν τους κανόνες» της Βουλής.

Η ακροαματική διαδικασία δεν είναι δημόσια, όμως το απομαγνητοφωνημένο κείμενο των δηλώσεων της Κλίντον θα δοθεί στη δημοσιότητα, πιθανότατα αργά το βράδυ της Παρασκευής, αφού καταθέσει και ο Μπιλ Κλίντον.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Δημοσκόπηση Alpha: Εκπλήξεις και… ανακατατάξεις με το πρώτο κόμμα στις Βουλευτικές - Αναποφάσιστοι μέχρι τέλους οι πολίτες

Δημοσκόπηση Alpha: Εκπλήξεις και… ανακατατάξεις με το πρώτο κόμμα στις Βουλευτικές - Αναποφάσιστοι μέχρι τέλους οι πολίτες

Ανατροπές, ανακατατάξεις και εκπλήξεις, περιλαμβάνει η νέα δημοσκόπηση του Alpha για τις βουλευτικές εκλογές Μαΐου.

