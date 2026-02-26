Αφθώδης πυρετός: Μεταδίδεται τελικά σε σκύλους και γάτες; - Ποια ζώα επηρεάζει και ποια θανατώνονται

Οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν από το βράδυ της Τετάρτης (25/02), αμέσως μετά τη συνάντηση με την Υπουργό, ενώ καταρτίστηκε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης και δημιουργήθηκαν ομάδες κτηνιάτρων που ανέλαβαν συγκεκριμένο αριθμό μονάδων. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της πρώτης ζώνης ακτίνας τριών χιλιομέτρων γύρω από τις μολυσμένες μονάδες εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Ποια ζώα θανατώνονται και ποια επηρεάζει

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο Πρόεδρος του Κτηνιατρικού Συλλόγου, Δημήτρης Επαμεινώνδας, ανέφερε ότι οι μονάδες που έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού οδηγούνται σε καθολική θανάτωση των ζώων τους.

Όπως επεσήμανε, πρόκειται για ιογενή ασθένεια που εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς και είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Επηρεάζει αποκλειστικά δίχηλα ζώα, (αγελάδες, αιγοπρόβατα και χοίρους), και δεν αφορά τον άνθρωπο.

Το μεγαλύτερο ρίσκο, όπως σημείωσε, αφορά τον κτηνοτροφικό τομέα, καθώς η ανεξέλεγκτη εξάπλωση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στην παραγωγή και την οικονομία.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το εμβόλιο δεν επηρεάζει την ποιότητα του κρέατος ή του γάλακτος και δεν υπάρχουν παρενέργειες που να αφορούν την κατανάλωση των προϊόντων.

Τι ισχύει για σκύλους και γάτες

Επιπλέον ξεκαθάρισε ότι ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται σε σκύλους, γάτες ή πτηνά. Συγκεκριμένα τόνισε πώς η νόσος αφορά αποκλειστικά δίχηλα ζώα δηλαδή ζώα με δύο οπλές, όπως τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα και οι χοίροι. Κατοικίδια ζώα όπως σκύλοι και γάτες δεν προσβάλλονται από τον ιό.