ΠτΔ: Μεταβαίνει σήμερα στη Ρώμη – Έμφαση σε άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια – Το ζήτημα των οδοφραγμάτων και η πρόταση για το Καϊμακλί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 26.02.2026 - 09:25
Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους για την επίσκεψη που θα έχει σήμερα και αύριο στην Ιταλία καθώς και το ζήτημα των οδοφραγμάτων προέβη σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Battlefield ReDEFiNED 2026».

Για το ταξίδι στην Ρώμη ανέφερε πως «ο βασικός στόχος της επίσκεψής μου είναι η κοινή πολιτική βούληση. Θα γίνουν και σχετικές ζηλώσεις μετά τη συνάντησή μου σήμερα το απόγευμα με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, να αναβαθμίσουμε τις σχέσεις μας με την Ιταλία σε όλους τους τομείς, στο επίπεδο που έχουμε με άλλα ευρωπαϊκά κράτη και δίνουμε εδώ το παράδειγμα της Γαλλίας, που έχουμε μια ιδιαίτερα αναβαθμισμένη σχέση. Αυτός είναι ο στόχος και από πλευράς Ιταλίας και από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας σε διάφορους τομείς. Επειδή βρίσκομαι εδώ σε μια πολύ σημαντική έκθεση που γίνεται για την κυπριακή αμυντική βιομηχανία και όχι μόνο, θέλω να πω ότι είναι ένας τομέας που θέλουμε να συνεργαστούμε (με την Ιταλία), υπάρχουν τεράστιες προοπτικές στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΠτΔ στη Ρώμη: Συνάντηση με Μελόνι και Ματαρέλλα, συζήτηση για Κυπριακό, ΕΕ και ενεργειακές επενδύσεις!

Ερωτηθείς για τη συνεργασία σε σχέση με τα ενεργειακά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «θα έχω και συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΝΙ κ. Ντεσκάλτζι αύριο το πρωί για τους τελευταίους σχεδιασμούς που γίνονται σε σχέση με τον στόχο μας για εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου μέσω Αιγύπτου στην Ευρώπη».

Πρόταση Προύντζου για διάνοιγμα οδοφράγματος στο Καϊμακλί

Ερωτηθείς εάν γνωρίζει για την εισήγηση του Δημάρχου Λευκωσίας, Χαράλαμπου Προύντζου για διάνοιγμα οδοφράγματος στο Καϊμακλί, απάντησε πως «έχω ενημερωθεί από τον διαπραγματευτή για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Δήμαρχο Λευκωσίας. Εκείνο που θέλω να αναφέρω είναι ότι το βασικό ζητούμενο δεν είναι να ανοίξει ένα οδόφραγμα το οποίο εξυπηρετεί μόνο τους Τουρκοκυπρίους. Είμαστε έτοιμοι και για το Καϊμακλί και για τη Μια Μιλιά, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να ανοίξει και το οδόφραγμα Αθιένου-Αγλαντζιά ή στα Κόκκινα έτσι ώστε να εξυπηρετούνται και οι Ελληνοκύπριοι.

Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο μέσα από το άνοιγμα οδοφραγμάτων. Να ανοίξουμε οδοφράγματα τα οποία θα διευκολύνουν την καθημερινότητα του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Από δική μας πλευράς, επαναλάβω σήμερα, ότι είμαι έτοιμος και για τα τέσσερα οδοφράγματα που συμφωνήσαμε στην διευρυμένη διάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ».

Όπως αποκάλυψε η συζήτηση που γίνεται είναι αντί να ανοίξει η Μια Μιλιά να ανοίξει στο Καϊμακλί.

Ο Άγιος Δομέτιος και οι άλλες εισηγήσεις για οδοφράγματα

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Δήμαρχος Λευκωσίας είπε πως τίθεται ζήτημα για την καθημερινότητα των κατοίκων του Αγίου Δομετίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως «έχουμε κάνει πολλές ενέργειες στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου. Να σας θυμίζω ότι άνοιξε τρίτη λωρίδα. Μάλιστα, αυτή η τρίτη λωρίδα μπορούσε να ανοίξει πολύ νωρίτερα. Είχαν τελειώσει οι κατασκευαστικές εργασίες στις ελεύθερες περιοχές, είχαμε εκφράσει και την ετοιμότητά μας να κάνουμε και τις κατασκευαστικές εργασίες στην νεκρή ζώνη, κάτι που δεν έγινε αποδεχτό και υπήρξε καθυστέρηση, λόγω του ότι ανέλαβε το έργο τα Ηνωμένα Έθνη. Έχουμε ενισχύσει το προσωπικό στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι όποιες προκλήσεις».

«Επαναλαμβάνω για το θέμα των οδοφραγμάτων. Μπορούν να γίνονται εισηγήσεις, φυσικά, από τους Δημοτικούς Άρχοντες. Έγινε από τον Δήμαρχο Λευκωσίας. Έγινε από τον Δήμαρχο Αθιένου. Έγινε από τον Κοινοτάρχη του Κάτω Πύργου και του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Η Κυβέρνηση αξιολογεί όλες τις εισηγήσεις που γίνονται. Είναι σημαντικό να εξυπηρετούνται, επαναλαμβάνω, και οι Ελληνοκύπριοι, όπως φυσικά και οι Τουρκοκύπριοι».

Η τετ-α-τετ συνάντηση με Έρχιουρμαν

Δεν ήταν η πρώτη φορά, σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, που συναντήθηκε τετ-α-τετ με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. «Και σε άλλες συναντήσεις που είχαμε, είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε μόνοι μας και να συζητήσουμε. Όπως είπα, είχαμε μια ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση. Είμαι έτοιμος να συνεχίσω τέτοιου είδους συναντήσεις με ένα και μοναδικό στόχο. Να πετύχουμε την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Εκφράζω και σήμερα την ετοιμότητά μου για άμεση σύγκληση μιας ευρυμένης διάσκεψης που θα οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα», κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

ΠτΔ: Μεταβαίνει σήμερα στη Ρώμη – Έμφαση σε άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια – Το ζήτημα των οδοφραγμάτων και η πρόταση για το Καϊμακλί

