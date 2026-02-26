Themasports lifenewscy
«Μας γύρισε μπούμερανγκ»: Απολυμαίνονται οχήματα που διέρχονται από τις ελεύθερες περιοχές στα κατεχόμενα

 26.02.2026 - 09:31
Απολυμαίνονται τα οχήματα που διέρχονται από τις ελεύθερες περιοχές στα κατεχόμενα, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της αφθώδους νόσου. Ο «υπουργός γεωργίας και φυσικών πόρων» Χουσεγίν Τσαβούς επισκέφθηκε χθες τα σημεία διέλευσης Περγάμου και Στροβιλίων για να επιθεωρήσει τα μέτρα που εφαρμόζονται.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αφθώδης πυρετός: Παραλαμβάνονται σήμερα 50.000 δόσεις εμβολίου - Καταρτίζεται το πακέτο αποζημιώσεων και στήριξης

Ο «δήμαρχος» Περγάμου Μπουλέντ Μπέμπεκ, παρών κατά την επίσκεψη, δήλωσε ότι απολυμαίνονται όλα τα οχήματα που διέρχονται από το σημείο διέλευσης, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της νόσου.

Ο κ. Τσαβούς ανέφερε ότι το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε στα κατεχόμενα, και ότι ο ιδιοκτήτης του προσβεβλημένου ζώου είχε επαφές με τις ελεύθερες περιοχές. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τουρκοκυπριακή πλευρά ενημερώθηκε για την ύπαρξη του ιού στις ελεύθερες περιοχές στις 20 Φεβρουαρίου, ισχυριζόμενος ότι η καθυστερημένη αναγνώριση του ιού συνέβαλε στην εξάπλωση της νόσου.

Αναφορικά με τα εμβόλια, ο κ. Τσαβούς δήλωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία απηύθυνε αίτημα προς την τουρκοκυπριακή διοίκηση για την προμήθεια 20.000 δόσεων εμβολίου κατά της αφθώδους νόσου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον ίδιο, απεστάλησαν 10.000 δόσεις, ενώ ανέφερε ότι αναμένεται η αποστολή και των υπολοίπων. Ο κ. Τσαβούς είπε επίσης ότι ο ιός είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός και μπορεί να εξαπλωθεί ταχύτατα μέσω του ψύχους, των βροχοπτώσεων και του ανέμου, γεγονός που καθιστά τον εμβολιασμό των ζώων κρίσιμο μέτρο πρόληψης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους για την επίσκεψη που θα έχει σήμερα και αύριο στην Ιταλία καθώς και το ζήτημα των οδοφραγμάτων προέβη σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Battlefield ReDEFiNED 2026».

