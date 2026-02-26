Themasports lifenewscy
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είσαι λάτρης του κρασιού; Αυτός είναι ο νέος προορισμός για εσένα - Έχει και ειδική αίθουσα για πούρα - Δείτε φωτογραφίες

 26.02.2026 - 08:43
Είσαι λάτρης του κρασιού; Αυτός είναι ο νέος προορισμός για εσένα - Έχει και ειδική αίθουσα για πούρα - Δείτε φωτογραφίες

Η Punin Wine αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πλέον δυναμικές εταιρείες διανομής κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών στην Κύπρο, με ενεργή και ουσιαστική παρουσία στο τοπικό επιχειρείν.

Με ισχυρή θέση στην αγορά και ένα προσεκτικά επιμελημένο χαρτοφυλάκιο επώνυμων προϊόντων, η εταιρεία συνδυάζει παγκύπρια διανομή, βαθιά γνώση του αντικειμένου και πολυετή επαγγελματική εμπειρία.

Από την ίδρυσή της, η Punin Wine αναπτύχθηκε με ξεκάθαρη στόχευση στον κόσμο του κρασιού και των εκλεκτών αποσταγμάτων. Βασικές της προτεραιότητες αποτελούν η ποιότητα, η χώρα προέλευσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ετικέτας. Το χαρτοφυλάκιό της διαμορφώνεται μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με φημισμένα οινοποιεία, καταξιωμένους παραγωγούς και εξειδικευμένα brands, καλύπτοντας τις ανάγκες της χονδρικής αγοράς, του λιανικού εμπορίου αλλά και των απαιτητικών ιδιωτών πελατών.

Η δραστηριότητά της εκτείνεται σε δύο βασικούς τομείς: τη λιανική πώληση, με άμεση εξυπηρέτηση ιδιωτών, και το B2B κανάλι, που περιλαμβάνει το HoReCa, ξενοδοχεία, εστιατόρια, την επισιτιστική βιομηχανία και συνεργάτες χονδρικής όπως εξειδικευμένες κάβες. Το προσεκτικά επιλεγμένο portfolio της εταιρείας ανταποκρίνεται στις ανάγκες πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων, εστιατορίων υψηλής γαστρονομίας αλλά και μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης.

Στον τομέα του HoReCa, η Punin Wine συνεργάζεται με τους βασικούς και πλέον σημαντικούς παίκτες της κυπριακής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων ξενοδοχείων, πολυτελών resorts και χώρων υψηλής γαστρονομίας. Παράλληλα, στον τομέα της λιανικής διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες όπως οι Σκλαβενίτης, Landmark, Alpha Mega και Fresh Market, ενισχύοντας την παρουσία της σε ολόκληρο το νησί.

Με σύγχρονες, ισοθερμικές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και ιδιόκτητο στόλο εμπορικών οχημάτων, η εταιρεία εξασφαλίζει αξιόπιστη εφοδιαστική αλυσίδα και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης σε όλη την Κύπρο. Η υποστήριξη των πελατών της δεν περιορίζεται στη διανομή, αλλά επεκτείνεται στη συμβουλευτική επιλογή λιστών κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών, με στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιων και στρατηγικών συνεργασιών.

Η Punin Wine ανοίγει ένα νέο, φιλόδοξο κεφάλαιο, ανακοινώνοντας τη δημιουργία του εμβληματικού χώρου PUNIN WINE στο Del Mar. Το νέο έργο, συνολικής έκτασης περίπου 350 τ.μ., φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πολυλειτουργικό οινικό προορισμό που θα περιλαμβάνει ευρύχωρες αίθουσες και κάβες κρασιών, μια ειδική αίθουσα πούρων, μια μεγάλη βιτρίνα τσαγιού, μια εκτεταμένη επιλογή οινοπνευματωδών ποτών και προϊόντων γαστρονομίας, καθώς επίσης και υπηρεσίες που θα επικεντρώνονται στην εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την κουλτούρα του καταναλωτή.

Συνδυάζοντας κλίμακα, τεχνογνωσία και στρατηγική ανάπτυξη, η Punin Wine διαμορφώνει ενεργά νέα πρότυπα στον κόσμο του κρασιού και των αποσταγμάτων στην Κύπρο, επενδύοντας διαρκώς στην ποιότητα, την καινοτομία και την εμπειρία του σύγχρονου καταναλωτή.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: checkincyprus

