Οικονομία«Πρωταθλήτρια» η Κύπρος στις αγορές υπηρεσιών από το εξωτερικό – Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πρωταθλήτρια» η Κύπρος στις αγορές υπηρεσιών από το εξωτερικό – Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

 25.02.2026 - 00:01
«Πρωταθλήτρια» η Κύπρος στις αγορές υπηρεσιών από το εξωτερικό – Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Η Κύπρος βρίσκεται ψηλά στη λίστα μεταξύ των κρατών της ΕΕ, αναφορικά με την αγορά υπηρεσιών από το εξωτερικό, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Πιο συγκεκριμένα, η Κύπρος ανέρχεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των κρατών μελών στη διασυνοριακή προμήθεια υπηρεσιών με 43,8%, πίσω από την Ελλάδα (68,8%), ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Σουηδία με 37,7%, ακολουθούμενη από τη Δανία (37,4%).

Σύμφωνα με την Eurostat, σε επίπεδο ΕΕ, το 2024 τα κράτη εισήγαγαν υπηρεσίες αξίας 3.471 δισεκατομμυρίων ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ.

Όπως αναφέρεται, η πλειονότητα των υπηρεσιών (58,9%, 2.044 δισ. ευρώ) εισήχθη μέσω εμπορικής παρουσίας εντός της χώρας, δηλαδή μέσω θυγατρικών ξένων επιχειρήσεων. Η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών αντιστοιχούσε στο 31,3% των εισαγωγών (1.087 δισ. ευρώ), η κατανάλωση στο εξωτερικό στο 6,6% (229 δισ. ευρώ) και η παρουσία φυσικών προσώπων στο 3,2% (111 δισ. Ευρώ).

Όπως επισημαίνεται, σε 22 χώρες της ΕΕ, η πλειονότητα των εισαγωγών υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε μέσω εμπορικής παρουσίας στη χώρα τους. Οι υψηλότερες αναλογίες καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (81,7%), στην Ουγγαρία (78,1%) και στην Ισπανία (74,5%).

Η κατανάλωση υπηρεσιών στο εξωτερικό, είχε σημαντική συμβολή στη Δανία, όπου αντιστοιχούσε στο 22,3% των εισαγωγών. Σημαντικά ποσοστά καταγράφηκαν επίσης στη Γαλλία (12,1%), στη Λιθουανία (10,8%), στην Κροατία (10,4%) και στην Ιταλία (10,3%). Στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, η κατανάλωση στο εξωτερικό αντιστοιχούσε σε λιγότερο από 10% των συνολικών εισαγωγών.

Όσον αφορά την παρουσία φυσικών προσώπων στις εισαγωγές υπηρεσιών, η Κύπρος κατέχει την πρωτιά μαζί με τη Δανία, με ποσοστό 7,3%, ενώ το Βέλγιο ακολουθεί με ποσοστό 5,4%.

Τι συζητήθηκε στο τετ α τετ Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν για ΜΟΕ και εκκρεμή ζητήματα

Τι συζητήθηκε στο τετ α τετ Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν για ΜΟΕ και εκκρεμή ζητήματα

Παρά το τεταμένο κλίμα, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης συνεχίζουν να διατηρούν ζωντανό τον διάλογο μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων. Στο σημερινό τετ α τετ δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές στους διαπραγματευτές για τα ΜΟΕ και κυρίως για τα οδοφράγματα.

