Τι συζητήθηκε στο τετ α τετ Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν για ΜΟΕ και εκκρεμή ζητήματα

«Τα όποια ΜΟΕ πρέπει να μας φέρνουν πιο κοντά στο στόχο που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.» δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα οδοφράγματα της Αθηένου και της Μιας Μηλιάς, με τον Τουφάν Ερχιουρμάν να επιμένει στη χρήση μόνο από τα κατεχόμενα και την ελληνοκυπριακή πλευρά να μην προτίθεται σε μονομερή διάνοιξη.

«Έτσι, εάν πρόκειται να ανοίξει ένα νέο σημείο διέλευσης στη Μια Μηλιά, δε θα είναι ένα σημείο διέλευσης που θα χρησιμοποιούν μόνο Τουρκοκύπριοι, αλλά και Ελληνοκύπριοι. Δε, χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή νέο σημείο διάβασης πεζών», ανέφερε ο Τ/κ ηγέτης.

Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης τα ΜΟΕ για ηλιακά πάνελ στη νεκρή ζώνη, αποναρκοθέτηση και οι διαδικασίες για μεικτούς γάμους και ιθαγένειες παιδιών. Ο κ. Ερχιουρμάν σημείωσε ότι «Μοιράστηκα δεδομένα μαζί του (με τον κ. Χριστοδουλίδη). Τα δέχτηκε ευγενικά. Αυτό το θέμα θα επανέλθει στην ημερήσια διάταξή μας στην επόμενη συνάντηση.»

Τέλος, στη συζήτηση περιλήφθηκε και το θέμα του χαλουμιού, καθώς εκκρεμεί η έγκριση για την αξιοποίηση της σήμανσης ΠΟΠ από τουρκοκύπριους παραγωγούς.