Έρχιουρμαν μετά τη συνάντηση με τον ΠτΔ: «Ανοιχτή και ειλικρινής συνάντηση»

Σύμφωνα με τον κ. Έρχιουρμαν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να δώσουν οδηγίες στους εκπροσώπους τους να συνεχίσουν τις τακτικές επαφές, προκειμένου να καλυφθεί το χαμένο έδαφος και οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στα ΜΟΕ. Συμφωνήθηκε να υπάρξει σύντομα και νέα συνάντηση των δύο ηγετών. Ένα απτό δείγμα συνεργασίας που συζητήθηκε αφορά τον αφθώδη πυρετό. Όπως ανέφερε, μετά από αίτημα του Υπουργείου Γεωργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η τουρκοκυπριακή πλευρά θα παραχωρήσει άμεσα 20.000 δόσεις εμβολίων από τις δόσεις που είχε στείλει μέσω Κυπριακής Δημοκρατίας η ΕΕ για την αντιμετώπιση της ζωονόσου, αναγνωρίζοντας πως ο κίνδυνος εξάπλωσης αφορά ολόκληρο το νησί.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα των οδοφραγμάτων. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν εξέφρασε την προτίμησή του στη διάνοιξη του οδοφράγματος της Μιας Μηλιάς για τη διέλευση οχημάτων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ήδη προεργασία από το παρελθόν την οποία οι δύο πλευρές «δεν πρέπει να πετάξουν» ξεκινώντας συζητήσεις από την αρχή, ενώ για το ενδεχόμενο διάνοιξης οδοφράγματος για πεζούς στην περιοχή της Πύλης Πάφου, είπε ότι ένα τέτοιο σημείο βρίσκεται πολύ κοντά στην οδό Λήδρας και δεν εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες αποσυμφόρησης των διελεύσεων.

Σχετικά με τα ανθρωπιστικά ζητήματα, προανήγγειλε την πραγματοποίηση επίσκεψης στο σχολείο των εγκλωβισμένων Ελληνοκυπρίων στο Ριζοκάρπασο. Απέρριψε τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να δέχεται σχετικές πιέσεις από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, λέγοντας ότι «και αυτά τα παιδιά είναι δικά μας παιδιά» και πως η επίσκεψή του γίνεται με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα, έκανε παραλληλισμό με το ζήτημα της επαρκούς εκπαίδευσης των Τουρκοκύπριων μαθητών που διαμένουν στη Λεμεσό.

Στο τραπέζι τέθηκε και το θέμα των μεικτών γάμων, είπε. Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι παρέδωσε συγκεκριμένα στοιχεία στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα θα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της επόμενης συνάντησής τους.

Αναφορικά με την ουσία του Κυπριακού, ο Τουφάν Έρχιουρμαν επέμεινε στη δική του «μεθοδολογία των τεσσάρων σημείων», λέγοντας ότι σε περίπτωση επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, η διαδικασία δεν πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν. Ανέφερε ότι οι διαπραγματευτικές συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν μέχρι το Κραν Μοντανά πρέπει να θεωρούνται κεκτημένο. Τέλος, κληθείς να διευκρινίσει παλαιότερες δηλώσεις του, υποστήριξε πως η κοινή αφετηρία της πλευράς του με την Τουρκία έγκειται στη θέση ότι η μη επίλυση του Κυπριακού οφείλεται στην ιστορική «απροθυμία των ελληνοκυπριακών ηγεσιών για τον διαμοιρασμό της εξουσίας και του πλούτου στο νησί», εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο κ. Χριστοδουλίδης δεν θα ακολουθήσει την ίδια στάση.