ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ για τηλεδιάσκεψη ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων»: «Η ΚΔ κατανοεί πλήρως τις τραγικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία»

 24.02.2026 - 14:51
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετείχε σήμερα το μεσημέρι σε τηλεδιάσκεψη ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων», η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπό τη συμπροεδρία του Γάλλου Προέδρου και του Βρετανού Πρωθυπουργού.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως χώρα που έχει βιώσει παράνομη εισβολή στο έδαφός της και συνεχίζει να τελεί υπό στρατιωτική κατοχή, κατανοεί πλήρως τις τραγικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό, επαναβεβαιώνει τη σταθερή στήριξή της προς την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας.
 
Σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις, η Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθεί στενά την πορεία των διαπραγματεύσεων και τη συνεχιζόμενη εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία επηρεάζουν άμεσα την Ευρώπη, η οποία οφείλει να έχει ενεργό ρόλο στις σχετικές διεργασίες.
 
Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ουκρανία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Η Προεδρία εργάζεται σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη για τη συνέχιση της πολυσχιδούς ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του 20ού πακέτου κυρώσεων, της υλοποίησης της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου για το δάνειο 90 δισεκατομμυρίων, καθώς και της διατήρησης της δυναμικής στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Ερχιουρμάν ολοκληρώθηκε χωρίς κοινό ανακοινωθέν. Και ίσως αυτό να είναι το πιο «ειλικρινές» στοιχείο της όλης διαδικασίας: δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο για να ανακοινωθεί.

