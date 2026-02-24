Πάφος: Αναστάτωση σε μαθητικό λεωφορείο – Έριξαν κροτίδα ενώ βρισκόταν εν κινήσει

​Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, την ώρα που το λεωφορείο του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου (ΟΣΥΠΑ) εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του. Ενώ το όχημα κινείτο στο κέντρο της κοινότητας Έμπας, μαθητές φέρονται να έριξαν κροτίδα εντός ή πλησίον του οχήματος, προκαλώντας αναστάτωση και κίνδυνο για την ασφάλεια των επιβαινόντων.

​Ο οδηγός του λεωφορείου ακινητοποίησε αμέσως το όχημα για να διασφαλίσει την ακεραιότητα των μαθητών και να ελέγξει την κατάσταση. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα η Αστυνομία, μέλη της οποίας έσπευσαν για τη διενέργεια εξετάσεων και τη λήψη καταθέσεων.