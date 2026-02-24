Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πάφος: Αναστάτωση σε μαθητικό λεωφορείο – Έριξαν κροτίδα ενώ βρισκόταν εν κινήσει

 24.02.2026 - 15:06
Πάφος: Αναστάτωση σε μαθητικό λεωφορείο – Έριξαν κροτίδα ενώ βρισκόταν εν κινήσει

 24.02.2026 - 15:06

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάφο, μετά από επικίνδυνο περιστατικό με ρίψη κροτίδας σε λεωφορείο που μετέφερε μαθητές.

​Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, την ώρα που το λεωφορείο του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου (ΟΣΥΠΑ) εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του. Ενώ το όχημα κινείτο στο κέντρο της κοινότητας Έμπας, μαθητές φέρονται να έριξαν κροτίδα εντός ή πλησίον του οχήματος, προκαλώντας αναστάτωση και κίνδυνο για την ασφάλεια των επιβαινόντων.

​Ο οδηγός του λεωφορείου ακινητοποίησε αμέσως το όχημα για να διασφαλίσει την ακεραιότητα των μαθητών και να ελέγξει την κατάσταση. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα η Αστυνομία, μέλη της οποίας έσπευσαν για τη διενέργεια εξετάσεων και τη λήψη καταθέσεων.

Κυπριακό: Διάλογος για τον διάλογο

Κυπριακό: Διάλογος για τον διάλογο

Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Ερχιουρμάν ολοκληρώθηκε χωρίς κοινό ανακοινωθέν. Και ίσως αυτό να είναι το πιο «ειλικρινές» στοιχείο της όλης διαδικασίας: δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο για να ανακοινωθεί.

