Προσοχή: Καταζητείται 28χρονος για σοβαρά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή: Καταζητείται 28χρονος για σοβαρά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία του

 24.02.2026 - 10:44
Προσοχή: Καταζητείται 28χρονος για σοβαρά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία του

Καταζητείται ο AHMED AL ZOUEID, 28 ετών από τη Συρία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά τη διάπραξη σοβαρών αδικημάτων.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460. 

ΠτΔ: Δεν αποπροσανατολίζομαι από τις δηλώσεις που γίνονται – Χάσαμε πολύ χρόνο με Τατάρ

ΠτΔ: Δεν αποπροσανατολίζομαι από τις δηλώσεις που γίνονται – Χάσαμε πολύ χρόνο με Τατάρ

Επιδίωξα αυτή τη συνάντηση για να δούμε τα δεδομένα δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πριν την συνάντηση με Έρχιουρμαν.

