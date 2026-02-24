ΠτΔ: Δεν αποπροσανατολίζομαι από τις δηλώσεις που γίνονται – Χάσαμε πολύ χρόνο με Τατάρ

Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 24.02.2026 - 11:09
Επιδίωξα αυτή τη συνάντηση για να δούμε τα δεδομένα δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πριν την συνάντηση με Έρχιουρμαν.

«Παρόλες τις δηλώσεις δεν αποπροσανατολίζομαι από τον στόχο», τόνισε.

Θέλω να πιστεύω στη συνέχεια και της κοινής ανακοίνωσης των Ηνωμένων Εθνών τη συνάντηση τον Δεκέμβριο, που μιλάει για ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο μας περιλήφθηκε στο ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών. Από εκεί και πέρα. Το είπα και πρόσφατα. Χάσαμε αρκετό χρόνο με τον κύριο Τατάρ. Πολύ απλά γιατί ο κύριος Τατάρ είχε θέση σε σχέση με επίλυση του Κυπριακού εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων, λύση στη βάση των δύο κρατών που δεν γίνεται αποδεκτό ούτε από κανένα από τη διεθνή κοινότητα, ούτε φυσικά και από εμάς. Θέλω να πιστεύω, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του οποιουδήποτε, θέλω να πιστεύω ότι ο στόχος είναι ξεκάθαρος.

Είναι πολύ συγκεκριμένες οι προτάσεις. Ελπίζω σήμερα να συζητήσουμε και ουσία. Η πρόοδος στην ουσία λειτουργεί θετικά και στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμφωνήσαμε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ότι δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τη λύση του Κυπριακού. Πρέπει να μας φέρνουμε πιο κοντά στο στόχο της επίλυσης του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Γίνονται συναντήσεις ανάμεσα στους διαπραγματευτές, κάποια θέματα. Υπάρχει πρόοδος.

