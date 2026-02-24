Σήμερα η συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη-Τουφάν Ερχιουρμάν – Στο τραπέζι η βάση λύσης και οι χαμηλές προσδοκίες

Η σημερινή επαφή θεωρείται κρίσιμη, καθώς αναμένεται να ξεκαθαρίσει εάν υπάρχει κοινό έδαφος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ή αν οι αποκλίσεις βαθαίνουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. στην οικία του Επικεφαλής της Αποστολής, εντός της Προστατευόμενης Περιοχής των Ηνωμένων Εθνών. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Khassim Diagne.

Η συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά το άρθρο γνώμης της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην οποία εκφράζεται η εκτίμηση ότι μια ενδεχόμενη νέα άτυπη πενταμερής διάσκεψη δύσκολα μπορεί να συγκληθεί πριν από τον Ιούλιο. Η τοποθέτηση αυτή, προκάλεσε τη δυσαρέσκεια της Λευκωσίας και ειδικότερα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος επιμένει ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά εμπόδια που να δικαιολογούν νέα καθυστέρηση.

Το μήνυμα Χριστοδουλίδη

Στη συνέντευξή του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, είναι έτοιμη για άμεση επανέναρξη της διαδικασίας. Ξεκαθάρισε ότι ούτε η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε οι εσωτερικές εκλογικές διαδικασίες αποτελούν εμπόδιο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε σχετική διαδικασία «ακόμη και την επόμενη εβδομάδα».

Μέσα από τη συνέντευξη, ο Πρόεδρος επιχείρησε να αποδομήσει τη λογική της χρονικής μετάθεσης, τονίζοντας ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων, δεν μπορεί να θεωρείται λύση και ότι ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ της προσπάθειας επίλυσης. Υπενθύμισε επίσης ότι έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση πέντε σημείων προς τα Ηνωμένα Έθνη για επανεκκίνηση της διαδικασίας, στη βάση των συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν μέχρι το 2017.

Ξεκάθαρη τοποθέτηση για τη βάση λύσης

Κομβικό σημείο της σημερινής συνάντησης αναμένεται να είναι το θέμα της βάσης λύσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ζητήσει από τον κ. Έρχιουρμαν να ξεκαθαρίσει ευθέως τη θέση του, με αφορμή τις δηλώσεις του, τις προηγούμενες ημέρες.

Στη Λευκωσία προκάλεσαν προβληματισμό τοποθετήσεις που ερμηνεύονται ως απομάκρυνση από τη συμφωνημένη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και ως προσέγγιση της τουρκικής θέσης περί «δύο κρατών». Ο Πρόεδρος έχει ήδη δηλώσει δημόσια ότι, εάν αυτή είναι η θέση του κατοχικού ηγέτη, θα πρέπει να διατυπωθεί ξεκάθαρα.

Η ελληνοκυπριακή πλευρά επιμένει ότι η μόνη αποδεκτή βάση λύσης είναι εκείνη που καθορίζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το κοινό ανακοινωθέν των δύο ηγετών, το οποίο αναφέρεται ρητά σε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Χωρίς σαφή δέσμευση σε αυτή τη βάση, θεωρείται δύσκολο να προχωρήσει οποιαδήποτε νέα διαδικασία.

Στασιμότητα στα ΜΟΕ

Παράλληλα, δεν διαφαίνεται ουσιαστική πρόοδος ούτε στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Η πρόταση για άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων και άλλες εισηγήσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θετικό κλίμα, παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Η απουσία εξέλιξης στα ΜΟΕ ενισχύει την εικόνα στασιμότητας, καθώς τα συγκεκριμένα μέτρα θεωρούνται συχνά δείκτης πολιτικής βούλησης. Χωρίς κινήσεις που να αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη, η προοπτική ουσιαστικών διαπραγματεύσεων καθίσταται ακόμη πιο δύσκολη.

Προσδοκίες και ρεαλισμός

Παρά το βεβαρημένο κλίμα, η σημερινή συνάντηση δημιουργεί προσδοκίες ότι τουλάχιστον θα υπάρξει αποσαφήνιση προθέσεων. Η Λευκωσία επιδιώκει να διαπιστώσει εάν υπάρχει ειλικρινής βούληση για επανέναρξη των συνομιλιών στη συμφωνημένη βάση, ή αν οι διαφορές είναι βαθύτερες, από ό,τι εκτιμάται.

Το αποτέλεσμα της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Ερχιουρμάν θα αποτελέσει ένδειξη. για το αν μπορεί να ανακτηθεί δυναμική ενόψει μιας νέας πενταμερούς διάσκεψης. ή αν το Κυπριακό εισέρχεται σε ακόμη μία περίοδο παρατεταμένης αβεβαιότητας. Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο για την ελληνοκυπριακή πλευρά είναι σαφές: ξεκάθαρες θέσεις, συγκεκριμένο πλαίσιο και πολιτική βούληση, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πραγματική προοπτική επανεκκίνησης της διαδικασίας.