Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Πέταξαν» με απίστευτες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο – Πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Πέταξαν» με απίστευτες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο – Πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς

 24.02.2026 - 06:40
«Πέταξαν» με απίστευτες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο – Πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς

Η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων αστυνόμευσης που εφαρμόζονται, με στόχο την πρόληψη σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 11.00 χθες βράδυ, μέλη του ΟΠΟΔ εντόπισαν στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, παρά το ΓΣΠ, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 25χρονη και κινείτο με ταχύτητα 200 χιλιομέτρων ανά ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 100 χιλιομέτρων.

Το όχημα ανακόπηκε και η 25χρονη συνελήφθη.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για άμεση καταχώρηση της υπόθεσης.

Εξάλλου, γύρω στις 2.20 τα ξημερώματα σήμερα, μέλη του ΟΠΟΔ εντόπισαν στον ίδιο αυτοκινητόδρομο, παρά τη Νήσου, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 31χρονος και κινείτο με ταχύτητα 195 χιλιομέτρων ανά ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 100 χιλιομέτρων.

Το όχημα ανακόπηκε και ο 31χρονος συνελήφθη.

Σήμερα θα παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για άμεση καταχώρηση της υπόθεσης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Πιθανότητα για τοπικές βροχές, και στο βάθος... χιόνι – Ποιες περιοχές επηρεάζονται - Προετοιμαστείτε για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Φεβρουαρίου - Η ιστορία που τιμά σήμερα η Εκκλησία
Διακοπή νερού στη Λάρνακα από σήμερα το πρωί - Ποια περιοχή επηρεάζεται
«Πέταξαν» με απίστευτες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο – Πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς
Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Ξανά σήμερα στο Δικαστήριο Νεκτάριος και Πορφύριος μετά από αναβολή για την οικονομική πτυχή
Ελεύθερος με εγγύηση ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον μετά τη σύλληψή του στο Λονδίνο για την υπόθεση Επστάιν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Ξανά σήμερα στο Δικαστήριο Νεκτάριος και Πορφύριος μετά από αναβολή για την οικονομική πτυχή

 24.02.2026 - 06:33
Επόμενο άρθρο

Ασφάλεια στα σχολεία: Η ιστορία που συγκλόνισε το Παγκύπριο - Οι αυστηρές οδηγίες ΥΠΑΝ για την προστασία των παιδιών στα Δημοτικά

 24.02.2026 - 06:48
Σήμερα η συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη-Τουφάν Ερχιουρμάν – Στο τραπέζι η βάση λύσης και οι χαμηλές προσδοκίες

Σήμερα η συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη-Τουφάν Ερχιουρμάν – Στο τραπέζι η βάση λύσης και οι χαμηλές προσδοκίες

Η σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία που χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα και εμφανή στασιμότητα στο Κυπριακό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σήμερα η συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη-Τουφάν Ερχιουρμάν – Στο τραπέζι η βάση λύσης και οι χαμηλές προσδοκίες

Σήμερα η συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη-Τουφάν Ερχιουρμάν – Στο τραπέζι η βάση λύσης και οι χαμηλές προσδοκίες

  •  24.02.2026 - 06:27
Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Ξανά σήμερα στο Δικαστήριο Νεκτάριος και Πορφύριος μετά από αναβολή για την οικονομική πτυχή

Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Ξανά σήμερα στο Δικαστήριο Νεκτάριος και Πορφύριος μετά από αναβολή για την οικονομική πτυχή

  •  24.02.2026 - 06:33
Αφθώδης πυρετός: Έρχονται εμπειρογνώμονες και εμβόλια - Άρχισε η θανάτωση και ταφή μολυσμένων ζώων

Αφθώδης πυρετός: Έρχονται εμπειρογνώμονες και εμβόλια - Άρχισε η θανάτωση και ταφή μολυσμένων ζώων

  •  24.02.2026 - 07:02
Ασφάλεια στα σχολεία: Η ιστορία που συγκλόνισε το Παγκύπριο - Οι αυστηρές οδηγίες ΥΠΑΝ για την προστασία των παιδιών στα Δημοτικά

Ασφάλεια στα σχολεία: Η ιστορία που συγκλόνισε το Παγκύπριο - Οι αυστηρές οδηγίες ΥΠΑΝ για την προστασία των παιδιών στα Δημοτικά

  •  24.02.2026 - 06:48
«Πέταξαν» με απίστευτες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο – Πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς

«Πέταξαν» με απίστευτες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο – Πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς

  •  24.02.2026 - 06:40
Βρείτε το λάθος στην εικόνα: Όχι, δεν είναι κουίζ σε περιοδικό, είναι η πραγματικότητα στους δρόμους της Κύπρου

Βρείτε το λάθος στην εικόνα: Όχι, δεν είναι κουίζ σε περιοδικό, είναι η πραγματικότητα στους δρόμους της Κύπρου

  •  24.02.2026 - 07:24
Διακοπή νερού στη Λάρνακα από σήμερα το πρωί - Ποια περιοχή επηρεάζεται

Διακοπή νερού στη Λάρνακα από σήμερα το πρωί - Ποια περιοχή επηρεάζεται

  •  24.02.2026 - 06:55
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Φεβρουαρίου - Η ιστορία που τιμά σήμερα η Εκκλησία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Φεβρουαρίου - Η ιστορία που τιμά σήμερα η Εκκλησία

  •  24.02.2026 - 06:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα