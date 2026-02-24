Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑφθώδης πυρετός: Έρχονται εμπειρογνώμονες και εμβόλια - Άρχισε η θανάτωση και ταφή μολυσμένων ζώων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Έρχονται εμπειρογνώμονες και εμβόλια - Άρχισε η θανάτωση και ταφή μολυσμένων ζώων

 24.02.2026 - 07:02
Αφθώδης πυρετός: Έρχονται εμπειρογνώμονες και εμβόλια - Άρχισε η θανάτωση και ταφή μολυσμένων ζώων

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λάρνακας. Έρχονται εμπειρογνώμονες και εμβόλια για αφθώδη πυρετό.

Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Υγείας, Όλιβερ Βαρχέλι αλλά και με τον Επίτροπο Γεωργίας, Κρίστοφ Χάνσεν, είχε τη Δευτέρα η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού, στο περιθώριο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες. Μετά το πέρας του Συμβουλίου, η Υπουργός δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ζήτησε οικονομική βοήθεια, καθώς και άμεση έναρξη του εμβολιασμού, με θετική ανταπόκριση από τους Επιτρόπους και στα δύο αιτήματα.

«Και από τους δύο έχω ζητήσει οικονομική βοήθεια για τους κτηνοτρόφους μας. Υπήρχε θετική ανταπόκριση και από τους δύο, οπότε θα ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία σε όλο αυτό» δήλωσε.

Σύμφωνα με την Υπουργό, «με τον Επίτροπο Βαρχέλι, πιο συγκεκριμένα, συζητήσαμε το θέμα του εμβολιασμού. Ζήτησα να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία μεταφοράς εμβολίου στην Κύπρο και απάντησε θετικά, έχει υποσχεθεί ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει από αύριο [Τρίτη]. Μάλιστα, θα είναι και ο ίδιος στην Κύπρο μέσα στην εβδομάδα, για άλλο σκοπό, αλλά θα το συνδυάσουμε». Αυτό που έχει σημασία είναι να ξεκινήσει εντός της εβδομάδας ο εμβολιασμός «και αυτό είναι κάτι που με την θετική αποδοχή του Επιτρόπου να έρθουν από αύριο [Τρίτη] τα εμβόλια, θα είναι εφικτό» είπε.

Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ εάν αυτά είναι τα εμβόλια που εστάλησαν στις 13 Φεβρουαρίου στα κατεχόμενα, η Υπουργός είπε ότι «ρωτώντας τον Επίτροπο συγκεκριμένα ποια είναι η δυνατότητα που έχετε για να μας δώσετε, μας έχει πει ότι έχουμε να σας διαθέσουμε 500.000 εμβόλια. Άρα είναι σαφές ότι είναι μια παρτίδα ενδεχομένως που αυτή τη στιγμή έχει διαθέσιμη η Επιτροπή για να μας διαθέσει».

«Είναι σημαντική αυτή η στενή συνεργασία μαζί με την Επιτροπή. Από την πρώτη στιγμή υπήρχε επαφή με την Επιτροπή και από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και εγώ σήμερα μέσα από την συνάντηση αυτή ήθελα να βεβαιωθώ ότι θα έρθουν άμεσα και σύντομα τα εμβόλια και αυτό νιώθω ότι με ικανοποίηση αποδεχτεί και το αίτημα μας» πρόσθεσε η Υπουργός.

Όσον αφορά τη συνάντηση με τον Επίτροπο Χάνσεν, η Υπουργός επικεντρώθηκε σε δύο τομείς. «Το πρώτο, επειδή είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι απασχολεί πάρα πολλές χώρες της Ένωσης με διάφορες ασθένειες, έχουμε συναποφασίσει με τον Επίτροπο ότι θα το συζητήσουμε στο επόμενο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας» είπε.

Δεύτερον, είπε, το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας θα έχει ως θεματική τα Εργαλεία Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management Tools). Σύμφωνα με την Υπουργό, «εμπίπτει και αυτό μέσα στο κομμάτι της γενικότερης διαχείρισης κρίσεων που φαίνεται ότι όλες οι χώρες έχουμε να διαχειριστούμε, είτε αυτές είναι κρίσεις που προκύπτουν από ασθένειες, είτε είναι κρίσεις που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αυθώδης Πυρετός: Συναγερμός στις Αρχές – Ιδρύεται Συντονιστικό Κέντρο και μπαίνουν «μπλόκα» σε κυνηγούς

Eπιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν εντοπιστεί, συνολικά σε 11 κτηνοτροφικές μονάδες, στους Τρούλλους, την Ορόκλινη και την Αραδίππου.

Πρόκειται για 10 μονάδες αιγοπροβάτων και μια μονάδα βοοδειδών.

Όπως δήλωσε η Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου, τα επηρεαζόμενα ζώα ξεπερνούν τις 13.000.

Πρόσθεσε ότι άρχισε η διαδικασία θανάτωσης και ταφής των μολυσμένων ζώων.

Οι κτηνοτρόφοι, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, προχωρούν σε λήψη μέτρων, ανάμεσα στα οποία είναι η τοποθέτηση ειδικών δεξαμενών με ειδικά φάρμακα, στις εισόδους κτηνοτροφικών περιοχών, ώστε να απολυμαίνονται τα διερχόμενα οχήματα.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία διερευνά πληροφορίες για πιθανή απόκρυψη κρουσμάτων.

Εχει συγκροτηθεί ανακριτική ομάδα, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν διαπραχθεί ποινικά ή και άλλα αδικήματα από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες πραγματοποιήθηκε διευρυμένη σύσκεψη, υπό τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, ο οποίος χαρακτήρισε πολύ δύσκολη την κατάσταση.

Ανακοίνωσε την δημιουργία συντονιστικού οργάνου, με επικεφαλής τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλο Πίπη.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί η εφαρμογή όλων των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης της νόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες.

Το θέμα θα συζητηθεί σημερα στην επιτροπή Γεωργίας της Βουλής, ενώπιον της οποίας κλήθηκαν ολοι οι εμπλεκόμενοι φορεις.

Πηγή: news.rik.cy/ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Πιθανότητα για τοπικές βροχές, και στο βάθος... χιόνι – Ποιες περιοχές επηρεάζονται - Προετοιμαστείτε για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Φεβρουαρίου - Η ιστορία που τιμά σήμερα η Εκκλησία
Διακοπή νερού στη Λάρνακα από σήμερα το πρωί - Ποια περιοχή επηρεάζεται
«Πέταξαν» με απίστευτες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο – Πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς
Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Ξανά σήμερα στο Δικαστήριο Νεκτάριος και Πορφύριος μετά από αναβολή για την οικονομική πτυχή
Ελεύθερος με εγγύηση ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον μετά τη σύλληψή του στο Λονδίνο για την υπόθεση Επστάιν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Διακοπή νερού στη Λάρνακα από σήμερα το πρωί - Ποια περιοχή επηρεάζεται

 24.02.2026 - 06:55
Επόμενο άρθρο

Λύγισε δύσκολα την Έβερτον, επέστρεψε στις νίκες και συνεχίζει εντός τετράδας η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

 24.02.2026 - 07:13
Σήμερα η συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη-Τουφάν Ερχιουρμάν – Στο τραπέζι η βάση λύσης και οι χαμηλές προσδοκίες

Σήμερα η συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη-Τουφάν Ερχιουρμάν – Στο τραπέζι η βάση λύσης και οι χαμηλές προσδοκίες

Η σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία που χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα και εμφανή στασιμότητα στο Κυπριακό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σήμερα η συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη-Τουφάν Ερχιουρμάν – Στο τραπέζι η βάση λύσης και οι χαμηλές προσδοκίες

Σήμερα η συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη-Τουφάν Ερχιουρμάν – Στο τραπέζι η βάση λύσης και οι χαμηλές προσδοκίες

  •  24.02.2026 - 06:27
Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Ξανά σήμερα στο Δικαστήριο Νεκτάριος και Πορφύριος μετά από αναβολή για την οικονομική πτυχή

Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Ξανά σήμερα στο Δικαστήριο Νεκτάριος και Πορφύριος μετά από αναβολή για την οικονομική πτυχή

  •  24.02.2026 - 06:33
Αφθώδης πυρετός: Έρχονται εμπειρογνώμονες και εμβόλια - Άρχισε η θανάτωση και ταφή μολυσμένων ζώων

Αφθώδης πυρετός: Έρχονται εμπειρογνώμονες και εμβόλια - Άρχισε η θανάτωση και ταφή μολυσμένων ζώων

  •  24.02.2026 - 07:02
Ασφάλεια στα σχολεία: Η ιστορία που συγκλόνισε το Παγκύπριο - Οι αυστηρές οδηγίες ΥΠΑΝ για την προστασία των παιδιών στα Δημοτικά

Ασφάλεια στα σχολεία: Η ιστορία που συγκλόνισε το Παγκύπριο - Οι αυστηρές οδηγίες ΥΠΑΝ για την προστασία των παιδιών στα Δημοτικά

  •  24.02.2026 - 06:48
«Πέταξαν» με απίστευτες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο – Πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς

«Πέταξαν» με απίστευτες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο – Πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς

  •  24.02.2026 - 06:40
Βρείτε το λάθος στην εικόνα: Όχι, δεν είναι κουίζ σε περιοδικό, είναι η πραγματικότητα στους δρόμους της Κύπρου

Βρείτε το λάθος στην εικόνα: Όχι, δεν είναι κουίζ σε περιοδικό, είναι η πραγματικότητα στους δρόμους της Κύπρου

  •  24.02.2026 - 07:24
Διακοπή νερού στη Λάρνακα από σήμερα το πρωί - Ποια περιοχή επηρεάζεται

Διακοπή νερού στη Λάρνακα από σήμερα το πρωί - Ποια περιοχή επηρεάζεται

  •  24.02.2026 - 06:55
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Φεβρουαρίου - Η ιστορία που τιμά σήμερα η Εκκλησία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Φεβρουαρίου - Η ιστορία που τιμά σήμερα η Εκκλησία

  •  24.02.2026 - 06:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα