Ασφάλεια στα σχολεία: Η ιστορία που συγκλόνισε το Παγκύπριο - Οι αυστηρές οδηγίες ΥΠΑΝ για την προστασία των παιδιών στα Δημοτικά

Μέσα από τις οδηγίες, το ΥΠΑΝ απευθύνεται κυρίως προς τις σχολικές μονάδες Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη προστασία των μαθητών και μαθητριών από κάθε πιθανό κίνδυνο καθως η ασφάλεια τους όπως αναφέρεται αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας.

Σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην εγκύκλιο τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους δασκάλους τους για το πώς να αντιδρούν σε περίπτωση που άγνωστο πρόσωπο, εντός ή εκτός σχολείου, τα προσεγγίσει και τα καλέσει να το ακολουθήσουν.

Το μήνυμα είναι σαφές, οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως εκπαιδευτικό του σχολείου. Παράλληλα, καθορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία και για μετακινήσεις μαθητών εντός του σχολικού χώρου, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης ενημέρωση της Διεύθυνσης και του υπεύθυνου εκπαιδευτικού κάθε τμήματος, πριν οποιοδήποτε παιδί συνοδεύσει λειτουργό του σχολείου για οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Μια υπόθεση που άλλαξε τα δεδομένα

Η σημασία της επαγρύπνησης έγινε ιδιαίτερα αισθητή μετά την πρωτοφανή για τα κυπριακά δεδομένα υπόθεση απαγωγής δύο 11χρονων μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο Καμάρες στη Λάρνακα το 2018. Ο δράστης, προσποιούμενος τον δάσκαλο, κατάφερε να απομακρύνει τα παιδιά από την αυλή πριν την έναρξη των μαθημάτων. Οδήγησε (πεζούς) τους δύο 11χρονους στο διαμέρισμά του, που βρίσκόταν σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, όπου οι δύο μαθητές εντοπίστηκαν το απόγευμα της ίδιας μέρας από αστυνομικούς ξαπλωμένοι και ναρκωμένοι σε υπνοδωμάτιο. Η υπόθεση συγκλόνισε την κοινωνία και οδήγησε σε καταδίκη του σε 16 χρόνια φυλάκισης.

Έκτοτε, η τήρηση διαδικασιών και η ενημέρωση των παιδιών θεωρούνται αναγκαία προληπτικά μέτρα. Το σχολείο οφείλει να είναι χώρος μάθησης, αλλά και χώρος προστασίας. Και η δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών είναι το πιο ισχυρό «δίχτυ ασφαλείας» για κάθε παιδί.

Πως το μάθημα Αγωγής Υγείας ενισχύει την ασφάλεια

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο μάθημα της Αγωγής Υγείας, μέσα από το οποίο τα παιδιά ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και αποκτούν δεξιότητες ζωής. Μαθαίνουν να θέτουν όρια, να αναγνωρίζουν κινδύνους, να διαχειρίζονται πιέσεις και να ζητούν βοήθεια όταν κάτι τα ανησυχεί. Η προσέγγιση, όπως επισημαίνεται, πρέπει να γίνεται με ηρεμία και προσαρμοσμένη γλώσσα, χωρίς να καλλιεργείται φόβος ή άγχος.

Στα νηπιαγωγεία, μέσα από τον τομέα «Προσωπική και Κοινωνική Συνειδητοποίηση», στόχος είναι η διαμόρφωση παιδιών που αναπτύσσουν υγιείς σχέσεις, σέβονται και απαιτούν σεβασμό και νιώθουν ασφαλή μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Τι ισχύει για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Σε περιπτώσεις όπου οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ή το Σπίτι του Παιδιού πρέπει να ενεργήσουν άμεσα, όπως σε περιπτώσεις εκτέλεσης διατάγματος Δικαστηρίου, ενδοοικογενειακής βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης, οι αρμόδιοι λειτουργοί μπορούν να επισκεφθούν το σχολείο για να συνεργαστούν με το παιδί, να το συνοδεύσουν για κατάθεση ή να εκτελέσουν διάταγμα απομάκρυνσής του από την οικογένεια.

Ωστόσο, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι τέτοιες ενέργειες γίνονται πάντοτε σε συνεργασία με το σχολείο και μόνο εφόσον οι λειτουργοί προσκομίσουν επίσημα στοιχεία ταυτοποίησης και γραπτές αποδείξεις της ιδιότητάς τους (όπως επαγγελματική ταυτότητα ή δικαστικό διάταγμα). Σε καμία περίπτωση το σχολείο δεν παραδίδει μαθητή ή μαθήτρια σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς γραπτή τεκμηρίωση ότι πρόκειται για εντεταλμένο λειτουργό αρμόδιας υπηρεσίας.

Περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση στο σχολείο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον έλεγχο εισόδου στο σχολείο. Κανένα πρόσωπο που δεν έχει άμεση σχέση με τη λειτουργία του σχολείου δεν επιτρέπεται να εισέρχεται στον χώρο, εκτός αν έχει προηγουμένως προσκληθεί ή έχει εγκριθεί η είσοδός του.

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η είσοδος γονέων, κηδεμόνων ή συγγενών στον σχολικό χώρο για να συναντήσουν ή να συνομιλήσουν με τα παιδιά τους. Οι γονείς μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο μόνο κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση ή κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα επισκέψεων, για θέματα που αφορούν την επίδοση ή τη γενικότερη πορεία του παιδιού τους, όχι όμως για άμεση επαφή μαζί του κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.