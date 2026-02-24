Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Ξανά σήμερα στο Δικαστήριο Νεκτάριος και Πορφύριος μετά από αναβολή για την οικονομική πτυχή

Η υπόθεση είχε αναβληθεί λόγω απουσίας του συνηγόρου υπεράσπισης, Ευστάθιου Ευσταθίου, ο οποίος βρισκόταν σε άλλη δίκη στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού, χωρίς να υπάρξει ένσταση από την κατηγορούσα αρχή. Η τότε διαδικασία διήρκεσε μόλις έξι λεπτά, με το Δικαστήριο να ορίζει ως νέα ημερομηνία την 24η Φεβρουαρίου, στις 9:00 το πρωί, διατηρώντας τους ίδιους όρους εγγύησης για τους κατηγορούμενους.

Στο μεταξύ, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, είχε εκφράσει πρόθεση να προτείνει παραδεκτά γεγονότα, ώστε να περιοριστεί η μαρτυρία και να εξοικονομηθεί δικαστικός χρόνος, σημειώνοντας ότι είχε αναλάβει πρόσφατα την υπόθεση.

Οι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος αντιμετωπίζουν σειρά σοβαρών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία, κλοπή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ υπενθυμίζεται ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι τελικής απόφασης του Δικαστηρίου.

Σειρά επιστολών

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα χέρια του ThemaOnline είχε φθάσει επιστολή του δικηγόρου των δύο μοναχών στην οποία ζητούν την άμεση παρέμβαση του Αρχηγού Αστυνομίας καταγγέλλοντας παράνομη αλλοίωση φορολογικών δηλώσεων (Φ.Π.Α.) της Μονής.

Στην επιστολή με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2026, υποστηρίζεται ότι υπήρξε παράνομη παρέμβαση στο πληροφοριακό σύστημα του Τμήματος Φ.Π.Α., όπου ήδη υποβληθείσες δηλώσεις της Μονής φέρονται να έχουν τροποποιηθεί εν αγνοία των νόμιμων εκπροσώπων της.

Παράλληλα, στις 9 Φεβρουαρίου 2026 κατατέθηκε έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορά διάταγμα κατακράτησης τεκμηρίων, το οποίο εκδόθηκε στο πλαίσιο ποινικής διερεύνησης καταγγελιών οικονομικής φύσεως σε βάρος μοναχών της Μονής Οσίου Αβακούμ.

Υπενθυμίζεται ότι είχε εκδοθεί αρχικά διάταγμα κατακράτησης τεκμηρίων στις 3 Ιουλίου 2025 από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, κατόπιν μονομερούς αίτησης της Αστυνομίας, με ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση οποιασδήποτε ποινικής διαδικασίας σε σχέση με τα εν λόγω τεκμήρια.

Επιστολή έστειλαν και στον Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 2026, θέτοντας σοβαρό ζήτημα κράτους δικαίου, καταγγέλλοντας οργανωμένη βίαιη εκδίωξη τους από τη μόνιμη κατοικία τους, κλοπή προσωπικών αντικειμένων μεγάλης αξίας και θεσμική συγκάλυψη.

Τονίζεται ότι στην παράλληλη υπόθεση που «τρέχει», στις 22 Ιανουαρίου 2026 ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας και ο μοναχός Βαρνάβας - οι οποίοι κατηγορούνται για ενδεχόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων, λόγω της κυκλοφορίας βίντεο από τις κάμερες που είχαν εγκατασταθεί στην Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ, στο Φτερικούδι – είχαν απαντήσει «μη παραδοχή» στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου στις 12 Μαΐου του 2026, οπότε θα ξεκινήσει επί της ουσίας η διαδικασία.