Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΥπόθεση Μονής Αββακούμ: Ξανά σήμερα στο Δικαστήριο Νεκτάριος και Πορφύριος μετά από αναβολή για την οικονομική πτυχή
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Ξανά σήμερα στο Δικαστήριο Νεκτάριος και Πορφύριος μετά από αναβολή για την οικονομική πτυχή

 24.02.2026 - 06:33
Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Ξανά σήμερα στο Δικαστήριο Νεκτάριος και Πορφύριος μετά από αναβολή για την οικονομική πτυχή

Σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, επαναρχίζει ενώπιον του Δικαστηρίου η διαδικασία για την οικονομική πτυχή του σκανδάλου της Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ, μετά την αναβολή που είχε δοθεί στην προηγούμενη δικάσιμο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Μονή Αββακούμ - Νέα αναβολή: Νεκτάριος και Πορφύριος στο εδώλιο του κατηγορουμένου με τον καινούργιο χρόνο - Δείτε φωτογραφίες

Η υπόθεση είχε αναβληθεί λόγω απουσίας του συνηγόρου υπεράσπισης, Ευστάθιου Ευσταθίου, ο οποίος βρισκόταν σε άλλη δίκη στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού, χωρίς να υπάρξει ένσταση από την κατηγορούσα αρχή. Η τότε διαδικασία διήρκεσε μόλις έξι λεπτά, με το Δικαστήριο να ορίζει ως νέα ημερομηνία την 24η Φεβρουαρίου, στις 9:00 το πρωί, διατηρώντας τους ίδιους όρους εγγύησης για τους κατηγορούμενους.

Στο μεταξύ, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, είχε εκφράσει πρόθεση να προτείνει παραδεκτά γεγονότα, ώστε να περιοριστεί η μαρτυρία και να εξοικονομηθεί δικαστικός χρόνος, σημειώνοντας ότι είχε αναλάβει πρόσφατα την υπόθεση.

Οι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος αντιμετωπίζουν σειρά σοβαρών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία, κλοπή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ υπενθυμίζεται ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι τελικής απόφασης του Δικαστηρίου.

Σειρά επιστολών

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα χέρια του ThemaOnline είχε φθάσει επιστολή του δικηγόρου των δύο μοναχών στην οποία ζητούν την άμεση παρέμβαση του Αρχηγού Αστυνομίας καταγγέλλοντας παράνομη αλλοίωση φορολογικών δηλώσεων (Φ.Π.Α.) της Μονής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Στην αντεπίθεση ο Νεκτάριος – Καταγγέλλει «σκοτεινό» κύκλωμα παραποίησης φορολογικών δηλώσεων της Μονής Αββακούμ

Στην επιστολή με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2026, υποστηρίζεται ότι υπήρξε παράνομη παρέμβαση στο πληροφοριακό σύστημα του Τμήματος Φ.Π.Α., όπου ήδη υποβληθείσες δηλώσεις της Μονής φέρονται να έχουν τροποποιηθεί εν αγνοία των νόμιμων εκπροσώπων της.

Παράλληλα, στις 9 Φεβρουαρίου 2026 κατατέθηκε έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορά διάταγμα κατακράτησης τεκμηρίων, το οποίο εκδόθηκε στο πλαίσιο ποινικής διερεύνησης καταγγελιών οικονομικής φύσεως σε βάρος μοναχών της Μονής Οσίου Αβακούμ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Μάχη» στο Ανώτατο για τη Μονή Οσίου Αββακούμ – Έφεση για το διάταγμα κατακράτησης τεκμηρίων

Υπενθυμίζεται ότι είχε εκδοθεί αρχικά διάταγμα κατακράτησης τεκμηρίων στις 3 Ιουλίου 2025 από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, κατόπιν μονομερούς αίτησης της Αστυνομίας, με ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση οποιασδήποτε ποινικής διαδικασίας σε σχέση με τα εν λόγω τεκμήρια.

Επιστολή έστειλαν και στον Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 2026, θέτοντας σοβαρό ζήτημα κράτους δικαίου, καταγγέλλοντας οργανωμένη βίαιη εκδίωξη τους από τη μόνιμη κατοικία τους, κλοπή προσωπικών αντικειμένων μεγάλης αξίας και θεσμική συγκάλυψη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έστειλαν επιστολή στον ΠτΔ οι μοναχοί Αββακούμ – «Μας πέταξαν έξω από το μοναστήρι και κανείς δεν λογοδοτεί»

Τονίζεται ότι στην παράλληλη υπόθεση που «τρέχει», στις 22 Ιανουαρίου 2026 ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας και ο μοναχός Βαρνάβας - οι οποίοι κατηγορούνται για ενδεχόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων, λόγω της κυκλοφορίας βίντεο από τις κάμερες που είχαν εγκατασταθεί στην Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ, στο Φτερικούδι – είχαν απαντήσει «μη παραδοχή» στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Μη παραδοχή κατηγοριών από Μητροπολίτη Ησαΐα και μοναχό Βαρνάβα για τη διαρροή βίντεο

Η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου στις 12 Μαΐου του 2026, οπότε θα ξεκινήσει επί της ουσίας η διαδικασία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Πιθανότητα για τοπικές βροχές, και στο βάθος... χιόνι – Ποιες περιοχές επηρεάζονται - Προετοιμαστείτε για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Φεβρουαρίου - Η ιστορία που τιμά σήμερα η Εκκλησία
Διακοπή νερού στη Λάρνακα από σήμερα το πρωί - Ποια περιοχή επηρεάζεται
«Πέταξαν» με απίστευτες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο – Πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς
Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Ξανά σήμερα στο Δικαστήριο Νεκτάριος και Πορφύριος μετά από αναβολή για την οικονομική πτυχή
Ελεύθερος με εγγύηση ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον μετά τη σύλληψή του στο Λονδίνο για την υπόθεση Επστάιν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ελεύθερος με εγγύηση ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον μετά τη σύλληψή του στο Λονδίνο για την υπόθεση Επστάιν

 24.02.2026 - 06:29
Επόμενο άρθρο

«Πέταξαν» με απίστευτες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο – Πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς

 24.02.2026 - 06:40
Σήμερα η συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη-Τουφάν Ερχιουρμάν – Στο τραπέζι η βάση λύσης και οι χαμηλές προσδοκίες

Σήμερα η συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη-Τουφάν Ερχιουρμάν – Στο τραπέζι η βάση λύσης και οι χαμηλές προσδοκίες

Η σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία που χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα και εμφανή στασιμότητα στο Κυπριακό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σήμερα η συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη-Τουφάν Ερχιουρμάν – Στο τραπέζι η βάση λύσης και οι χαμηλές προσδοκίες

Σήμερα η συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη-Τουφάν Ερχιουρμάν – Στο τραπέζι η βάση λύσης και οι χαμηλές προσδοκίες

  •  24.02.2026 - 06:27
Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Ξανά σήμερα στο Δικαστήριο Νεκτάριος και Πορφύριος μετά από αναβολή για την οικονομική πτυχή

Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Ξανά σήμερα στο Δικαστήριο Νεκτάριος και Πορφύριος μετά από αναβολή για την οικονομική πτυχή

  •  24.02.2026 - 06:33
Αφθώδης πυρετός: Έρχονται εμπειρογνώμονες και εμβόλια - Άρχισε η θανάτωση και ταφή μολυσμένων ζώων

Αφθώδης πυρετός: Έρχονται εμπειρογνώμονες και εμβόλια - Άρχισε η θανάτωση και ταφή μολυσμένων ζώων

  •  24.02.2026 - 07:02
Ασφάλεια στα σχολεία: Η ιστορία που συγκλόνισε το Παγκύπριο - Οι αυστηρές οδηγίες ΥΠΑΝ για την προστασία των παιδιών στα Δημοτικά

Ασφάλεια στα σχολεία: Η ιστορία που συγκλόνισε το Παγκύπριο - Οι αυστηρές οδηγίες ΥΠΑΝ για την προστασία των παιδιών στα Δημοτικά

  •  24.02.2026 - 06:48
«Πέταξαν» με απίστευτες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο – Πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς

«Πέταξαν» με απίστευτες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο – Πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς

  •  24.02.2026 - 06:40
Βρείτε το λάθος στην εικόνα: Όχι, δεν είναι κουίζ σε περιοδικό, είναι η πραγματικότητα στους δρόμους της Κύπρου

Βρείτε το λάθος στην εικόνα: Όχι, δεν είναι κουίζ σε περιοδικό, είναι η πραγματικότητα στους δρόμους της Κύπρου

  •  24.02.2026 - 07:24
Διακοπή νερού στη Λάρνακα από σήμερα το πρωί - Ποια περιοχή επηρεάζεται

Διακοπή νερού στη Λάρνακα από σήμερα το πρωί - Ποια περιοχή επηρεάζεται

  •  24.02.2026 - 06:55
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Φεβρουαρίου - Η ιστορία που τιμά σήμερα η Εκκλησία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Φεβρουαρίου - Η ιστορία που τιμά σήμερα η Εκκλησία

  •  24.02.2026 - 06:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα