Ελεύθερος με εγγύηση ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον μετά τη σύλληψή του στο Λονδίνο για την υπόθεση Επστάιν

Ο 72χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στο Κάμντεν και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για ανάκριση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ο 72χρονος συνελήφθη σε διεύθυνση στο Κάμντεν, ενώ είχαν προηγηθεί έρευνες σε δύο κατοικίες στις περιοχές Γουίλτσιρ και Κάμντεν.

Αρχικά, η αστυνομία έκανε λόγο για σύλληψη «άνδρα ηλικίας 72 ετών» για «παράβαση καθήκοντος», χωρίς να κατονομάσει τον Μάντελσον. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες σε αυτό το στάδιο, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της έρευνας.

Ο Μάντελσον εθεάθη να αποχωρεί από το αστυνομικό τμήμα τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2) και επέστρεψε στην οικία του στο βόρειο Λονδίνο. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Η εμπλοκή με τον Έπσταϊν και η έρευνα

Η σύλληψή του έγινε με βάση την ίδια κατηγορία με την οποία είχε συλληφθεί, μία εβδομάδα νωρίτερα, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, σε ξεχωριστή υπόθεση που σχετίζεται επίσης με τη φιλία του με τον Έπσταϊν. Ο Άντριου αφέθηκε ελεύθερος μετά από 11 ώρες κράτησης, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το όνομα του Μάντελσον είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Έπσταϊν από την πρώτη στιγμή. Ο 72χρονος απομακρύνθηκε από τη θέση του τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε να αποκαλύπτεται το εύρος της φιλικής σχέσης που διατηρούσε με τον Επστάιν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η αστυνομία ξεκίνησε επίσημη έρευνα σε βάρος του, αφού η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ διαβίβασε στις αρχές τις επικοινωνίες που είχε ο πρώην πρεσβευτής με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που εξετάζονται, ο Μάντελσον φέρεται να παρείχε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον Έπσταϊν για περίπου 15 χρόνια. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Η πολιτική διαδρομή

Ο Μάντελσον αποτελεί ένα από τα πλέον επιφανή στελέχη των Εργατικών στη Βρετανία. Έχει διατελέσει πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, πρώην υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς και πρώην Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπηρέτησε σε ανώτερες κυβερνητικές θέσεις υπό προηγούμενες κυβερνήσεις των Εργατικών και παρέμεινε πρέσβης στην Ουάσινγκτον μέχρι τον Σεπτέμβριο, όταν απολύθηκε από τον Κιρ Στάρμερ, μετά τη δημοσιοποίηση email που έδειχναν ότι διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Επστάιν ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανήλικης.

Αρχεία που δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο περιείχαν νέες αποκαλύψεις για τους δεσμούς του με τον Επστάιν, τον οποίο, σύμφωνα με τα έγγραφα, αποκαλούσε κάποτε «τον καλύτερό μου φίλο». Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παράβαση.

Πηγή: protothema.gr