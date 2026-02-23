Τραμπ για τις απόπειρες εναντίον του: Δεν ξέρω για πόσο ακόμη θα είμαι εδώ, έχω πολλούς που με σημαδεύουν

Όπως αναφέρει η Daily Mail, σε ομιλία του στην εκδήλωση Angel Families, στη μνήμη των θυμάτων παράνομων μεταναστών στις ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για τις απόπειρες δολοφονίας εις βάρος του, λίγες ημέρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό ενόπλου που παραβίασε την περίμετρο της κατοικίας του στη Φλόριντα

Ήταν η πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό 21χρονου άνδρα που επιχείρησε να εισέλθει οπλισμένος στο συγκρότημα του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα.

«Δεν ξέρω πόσο ακόμη θα βρίσκομαι εδώ»

«Δεν ξέρω πόσο θα βρίσκομαι ακόμη εδώ», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του. «Έχω πολλούς που με σημαδεύουν, έτσι δεν είναι;» πρόσθεσε, αναφερόμενος στις επιθέσεις που έχει δεχθεί.

Το Σάββατο το βράδυ, ο πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ δεν βρίσκονταν στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου συνήθως περνούν τα περισσότερα Σαββατοκύριακα των χειμερινών μηνών — εγκατάσταση που έχει χαρακτηριστεί «Χειμερινός Λευκός Οίκος» — αλλά στην Ουάσιγκτον, όπου παρέστησαν στο Δείπνο των Κυβερνητών.

Σημειώνεται ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 21χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο του κλαμπ που στεγάζει την προεδρική κατοικία στη Φλόριντα, έχοντας στην κατοχή του καραμπίνα και δοχείο βενζίνης. Ο Όστιν Τάκερ Μάρτιν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, αφού αρνήθηκε να ρίξει το όπλο του και, σύμφωνα με τις αρχές, το ύψωσε σε θέση βολής.

Η εκδήλωση της Δευτέρας αποτέλεσε τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του προέδρου μετά το περιστατικό. Ο Τραμπ έχει βρεθεί αντιμέτωπος με δύο ξεχωριστές απόπειρες δολοφονίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Τα προηγούμενα περιστατικά

Τον Ιούλιο του 2024, ο Τόμας Μάθιου Κρουκς άνοιξε πυρ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, τραυματίζοντας ελαφρά τον Τραμπ στο αυτί. Ο δράστης πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε επί τόπου από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που βρίσκονταν στην εκδήλωση.

Δύο μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, ο Ράιαν Γουέσλι Ράουθ σημάδεψε με πυροβόλο όπλο μέσα από θάμνους στο γκολφ κλαμπ του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς, ενώ ο πρόεδρος έπαιζε γκολφ. Ο Ράουθ διέφυγε αρχικά, ωστόσο εντοπίστηκε, συνελήφθη και κατηγορήθηκε, μεταξύ άλλων, για απόπειρα δολοφονίας. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Συνέκρινε τον εαυτό του με Κένεντι και Λίνκολν

Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ συνέκρινε τον εαυτό του με προέδρους που, όπως είπε, θεωρούνται ιδιαίτερα «σημαντικοί» για την αμερικανική ιστορία, όπως ο Τζον Φ. Κένεντι και ο Αβραάμ Λίνκολν, οι οποίοι δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Στη συνέχεια, ωστόσο, πρόσθεσε με εμφανή προβληματισμό: «Κυνηγούν μόνο τους σημαντικούς [προέδρους]. Ίσως λοιπόν να θέλω να είμαι λίγο λιγότερο σημαντικός. Μπορούμε να το περιορίσουμε λίγο;».

«Ας είμαι ένας κανονικός πρόεδρος για λίγο», κατέληξε.