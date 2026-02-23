Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Το Ευρωκοινοβούλιο έβαλε στον «πάγο» μέχρι νεωτέρας την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

 23.02.2026 - 18:17
Το Ευρωκοινοβούλιο έβαλε στον «πάγο» μέχρι νεωτέρας την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «πάγωσε» την επικύρωση της εμπορικής της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, έως ότου ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ οριστικοποιήσει τη νέα, αναθεωρημένη στρατηγική του για τους δασμούς, προσθέτοντας νέα οικονομική αβεβαιότητα σε μια ήδη τεταμένη διατλαντική σχέση.

Οι ευρωβουλευτές ανέστειλαν τη Δευτέρα τις νομοθετικές διαδικασίες για την έγκριση της συμφωνίας. Η απόφαση ελήφθη λίγες ημέρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τη χρήση από τον Τραμπ του νόμου περί έκτακτων εξουσιών για την επιβολή των λεγόμενων «ανταποδοτικών» δασμών σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Θέλουμε σαφήνεια για την κατάσταση», δήλωσε σε συνεδρίαση τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε. «Θέλουμε σαφή διαβεβαίωση από τις ΗΠΑ ότι σέβονται τη συμφωνία, γιατί αυτό αποτελεί κρίσιμο στοιχείο».

Η νέα καθυστέρηση επιμηκύνει μια ήδη μακρά πορεία για τη συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι, χωρίς ωστόσο να έχει εφαρμοστεί πλήρως. Εάν το σύμφωνο καταρρεύσει, ενδέχεται να ανοίξει εκ νέου μια πληγή στις διατλαντικές σχέσεις, που ήδη δοκιμάζονται από τη στάση του Τραμπ στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, τις πιέσεις για έλεγχο της Γροιλανδίας και τις αιχμηρές δηλώσεις κατά Ευρωπαίων ηγετών.

«Οποιαδήποτε χώρα θελήσει να “παίξει παιχνίδια” με την παράλογη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ιδίως όσες “εκμεταλλεύονται” τις ΗΠΑ επί χρόνια ή και δεκαετίες, θα αντιμετωπίσει πολύ υψηλότερους δασμούς — και χειρότερους — από αυτούς που μόλις συμφώνησε», έγραψε ο Τραμπ τη Δευτέρα στο Truth Social, προσθέτοντας: «BUYER BEWARE!!!».

Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ζητούν απαντήσεις για τη μελλοντική κατεύθυνση της αμερικανικής δασμολογικής πολιτικής προτού λάβουν οριστικές αποφάσεις.

Λίγες ώρες μετά την απόφαση του δικαστηρίου την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή παγκόσμιου δασμού 10% — τον οποίο στη συνέχεια αύξησε στο 15% — αφήνοντας πολλά ερωτήματα ανοιχτά για τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Παράλληλα, δήλωσε ότι θα διατηρήσει τους υφιστάμενους δασμούς που έχουν επιβληθεί βάσει των Άρθρων 301 και 232, ενώ έδωσε εντολή στον Αμερικανό Εμπορικό Αντιπρόσωπο να εκκινήσει νέες έρευνες βάσει του Άρθρου 301 με επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα. Οι διαδικασίες αυτές απαιτούν ειδικές ανά χώρα έρευνες και διαπιστώσεις παραβιάσεων εμπορικών κανόνων προτού επιβληθούν δασμοί και ενδέχεται μελλοντικά να αντικαταστήσουν τον βασικό συντελεστή.

Οι δηλώσεις αυτές αφήνουν ασαφές πώς οι νέες πρωτοβουλίες θα συνδυαστούν με υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες.

