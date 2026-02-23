Αφθώδης πυρετός: Φτάνουν αύριο τα πρώτα εμβόλια στην Κύπρο – Άμεση κινητοποίηση των Βρυξελλών

Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε διαρκή και στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση που έχει προκύψει. Στο πλαίσιο αυτό, η Δρ. Παναγιώτου είχε καθοριστική συνάντηση με τον Επίτροπο αρμόδιο για την Υγεία των Ζώων, Olivér Várhelyi, από τον οποίο ζήτησε την άμεση έναρξη των εμβολιασμών. Ο Επίτροπος ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της Κύπρου, δεσμευόμενος πως η αποστολή των απαραίτητων εμβολίων θα ξεκινήσει από αύριο, Τρίτη, με στόχο την ταχεία θωράκιση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

Παράλληλα με το υγειονομικό σκέλος, η Υπουργός Γεωργίας συναντήθηκε και με τον Επίτροπο Γεωργίας, Christophe Hansen, θέτοντας επιτακτικά το ζήτημα της οικονομικής στήριξης των επηρεαζόμενων παραγωγών. Στις συζητήσεις της και με τους δύο Επιτρόπους, η κ. Παναγιώτου κατέθεσε επίσημο αίτημα για οικονομική ενίσχυση, καθώς και για την άμεση διάθεση εμβολίων από το ειδικό στρατηγικό αποθεματικό που διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η Υπουργός εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή της για την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα αιτήματα της Λευκωσίας. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται καθοριστική για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου και την ανακούφιση του κτηνοτροφικού κλάδου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου παραμένουν σε εγρήγορση για την παραλαβή και τη διάθεση των εμβολίων.