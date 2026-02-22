Θρήνος για τον θάνατο της 54χρονης Μαρίας: «Βαθιά αισθητή η απουσία της» - Δείτε φωτογραφία

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, υπήρξε μια στοργική και αφοσιωμένη σύζυγος και μητέρα, μια πολύτιμη κόρη, μια τρυφερή αδελφή και μια ιδιαίτερα αγαπητή θεία, ξαδέρφη και φίλη. «Η καλοσύνη, η δύναμη και η ακλόνητη αφοσίωσή της στην οικογένειά της καθόρισαν τη ζωή της», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Πίσω της αφήνει τον συντετριμμένο σύζυγό της και τους πολυαγαπημένους της γιους, τους αφοσιωμένους γονείς της, τον αδελφό και την αδελφή της, την κουνιάδα της, καθώς και τις ανιψιές, τα ξαδέρφια και έναν ευρύ κύκλο συγγενών και φίλων που τη λάτρευαν.

«Η οικογένειά της ήταν το κέντρο του κόσμου της και η αγάπη της για εκείνους ήταν συνεχής και άνευ όρων. Η απουσία της θα είναι βαθιά αισθητή κάθε μέρα και θα μας λείπει για πάντα», τονίζεται στο δημοσίευμα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, σε εκκλησία στο Λονδίνο. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να γίνονται δωρεές στη μνήμη της για την ενίσχυση της έρευνας κατά του καρκίνου.