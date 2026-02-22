Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Κλειστή για το κοινό αυτή η περιοχή για προστασία των ελεύθερων αγελάδων

 22.02.2026 - 17:59
Αφθώδης πυρετός: Κλειστή για το κοινό αυτή η περιοχή για προστασία των ελεύθερων αγελάδων

Κλειστό για το κοινό είναι πλέον το Λιβάδι Ακρωτηρίου, περιοχή με έλη και καλαμιώνες, όπου βόσκουν ελεύθερες σπάνιες γηγενείς αγελάδες αποφάσισαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο για να προστατευθούν τα ζώα από τον αφθώδη πυρετό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Κουρίου, ο δρόμος προς το Λιβάδι Ακρωτηρίου, με οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών έχει κλείσει και θα παραμείνει κλειστός μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τους αρμοδίους, για την προστασία των αγελάδων από τον αφθώδη πυρετό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αφθώδης πυρετός: Αυστηρά μέτρα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες - Έρχονται Κύπρο Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες

Η πρόσβαση των πολιτών στα περιβόλια της περιοχής γίνεται μέσω του δρόμου Μ1, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Λιβάδι Ακρωτηρίου αποτελεί πόλο έλξης για τουρίστες και ντόπιους οι οποίοι μπορούν να δουν τις σπάνιες γηγενείς αγελάδες, η παρουσία των οποίων αποτελεί μέρος αειφόρου διαχείρισης για τον έλεγχο των καλαμιώνων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Σε νέα φάση κινητικότητας εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν επισήμως τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

  •  22.02.2026 - 15:36
Αφθώδης πυρετός: Κρούσματα σε συνολικά 6 κτηνοτροφικές μονάδες - Μολύνθηκαν 5.000 ζώα

  •  22.02.2026 - 19:06
«Ξάφρισαν» την οικία 59χρονης: Την απείλησαν με ψαλίδι κλαδέματος και την κλείδωσαν μαζί με τις οικιακές βοηθούς - Στο κελί 30χρονος

  •  22.02.2026 - 18:16
Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς στο «T»: «To Volt Cyprus θα καταφέρει να έχει μια ισχυρή παρουσία στη βουλή»

  •  22.02.2026 - 07:45
Άγρια επίθεση μετά από λογομαχία: Έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 25χρονο - Χειροπέδες σε 42χρονο

  •  22.02.2026 - 15:14
Αφθώδης πυρετός: Κλειστή για το κοινό αυτή η περιοχή για προστασία των ελεύθερων αγελάδων

  •  22.02.2026 - 17:59
Τραμπ: Φέρεται να σχεδιάζει επίθεση στο Ιράν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη», σύμφωνα με πρώην πράκτορα της CIA

  •  22.02.2026 - 17:19
VIDEO: «Πλημμύρισε» από χρώμα και κόσμο η Λεμεσός - Εκρηκτική η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση

  •  22.02.2026 - 14:43

