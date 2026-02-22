Αφθώδης πυρετός: Κλειστή για το κοινό αυτή η περιοχή για προστασία των ελεύθερων αγελάδων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Κουρίου, ο δρόμος προς το Λιβάδι Ακρωτηρίου, με οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών έχει κλείσει και θα παραμείνει κλειστός μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τους αρμοδίους, για την προστασία των αγελάδων από τον αφθώδη πυρετό.

Η πρόσβαση των πολιτών στα περιβόλια της περιοχής γίνεται μέσω του δρόμου Μ1, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Λιβάδι Ακρωτηρίου αποτελεί πόλο έλξης για τουρίστες και ντόπιους οι οποίοι μπορούν να δουν τις σπάνιες γηγενείς αγελάδες, η παρουσία των οποίων αποτελεί μέρος αειφόρου διαχείρισης για τον έλεγχο των καλαμιώνων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ