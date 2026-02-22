Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤραμπ: Φέρεται να σχεδιάζει επίθεση στο Ιράν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη», σύμφωνα με πρώην πράκτορα της CIA
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Φέρεται να σχεδιάζει επίθεση στο Ιράν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη», σύμφωνα με πρώην πράκτορα της CIA

 22.02.2026 - 17:19
Τραμπ: Φέρεται να σχεδιάζει επίθεση στο Ιράν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη», σύμφωνα με πρώην πράκτορα της CIA

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να σχεδιάζει επίθεση κατά του Ιράν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη», σύμφωνα με τον πρώην πράκτορα της CIA, Τζον Κυριάκου, ο οποίος επικαλείται πηγή από τον Λευκό Οίκο.

Ο Κυριάκου υποστήριξε ότι «έχει ληφθεί απόφαση» στον Λευκό Οίκο για επίθεση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αφότου ο Τραμπ είχε δώσει στο Ιράν διορία δέκα ημερών να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους.

«Το έχει ξανακάνει αυτό. Θα σου δώσει δέκα ημέρες, θα σου δώσει δύο εβδομάδες και μετά θα επιτεθεί δύο ημέρες μέσα σε αυτή την προθεσμία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, η πηγή του Κυριάκου φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τούλσι Γκαμπάρντ αντιτίθενται στον πόλεμο, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ τον υποστηρίζουν.

Η Τεχεράνη φαίνεται να είναι προετοιμασμένη για τα σχέδια του αμερικανού προέδρου, καθώς όπως είχαν αναφέρει οι New York Times, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει δώσει οδηγίες στους συνεργάτες του για το πώς να δράσουν σε περίπτωση που δολοφονηθεί σε ενδεχόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ ή του Ισραήλ.

Ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ορίσει πολλαπλά επίπεδα διαδοχής για σημαντικές στρατιωτικές και πολιτικές θέσεις και έχει μεταβιβάσει εξουσίες λήψης αποφάσεων σε έναν στενό κύκλο συνεργατών σε περίπτωση που διακοπούν οι επικοινωνίες ή δολοφονηθεί.

ΠΗΓΗ: Skai.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγρια επίθεση μετά από λογομαχία: Έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 25χρονο - Χειροπέδες σε 42χρονο
Προσοχή: Παριστάνουν υπαλλήλους της ΑΗΚ και «τσεπώνουν» χρήματα - Πώς εξαπατούν πολίτες
Αφθώδης πυρετός: Νέα κρούσματα στα Λειβάδια - Ανάστατοι οι κτηνοτρόφοι στην Αραδίππου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αγνώριστος χωρίς νυστέρι: Νοτιοκορεάτης «μεταμορφώθηκε» χωρίς πλαστική επέμβαση
Πέθανε η Ελένη Θεοδούλου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Ατςς ο παππούς: Eγινε viral και σάρωσε στο Καρναβάλι – Η αυτοσχέδια στολή που έκλεψε την παράσταση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αφθώδης πυρετός: Αυστηρά μέτρα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες - Έρχονται Κύπρο Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες

 22.02.2026 - 17:05
Επόμενο άρθρο

Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Μπαμπάς… σε διπλό ρόλο - Ποδηλάτης και... καβάλα τον μικρό του - Δείτε την viral φωτογραφία

 22.02.2026 - 17:43
Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Σε νέα φάση κινητικότητας εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν επισήμως τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

  •  22.02.2026 - 15:36
Αφθώδης πυρετός: Κρούσματα σε συνολικά 6 κτηνοτροφικές μονάδες - Μολύνθηκαν 5.000 ζώα

Αφθώδης πυρετός: Κρούσματα σε συνολικά 6 κτηνοτροφικές μονάδες - Μολύνθηκαν 5.000 ζώα

  •  22.02.2026 - 19:06
«Ξάφρισαν» την οικία 59χρονης: Την απείλησαν με ψαλίδι κλαδέματος και την κλείδωσαν μαζί με τις οικιακές βοηθούς - Στο κελί 30χρονος

«Ξάφρισαν» την οικία 59χρονης: Την απείλησαν με ψαλίδι κλαδέματος και την κλείδωσαν μαζί με τις οικιακές βοηθούς - Στο κελί 30χρονος

  •  22.02.2026 - 18:16
Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς στο «T»: «To Volt Cyprus θα καταφέρει να έχει μια ισχυρή παρουσία στη βουλή»

Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς στο «T»: «To Volt Cyprus θα καταφέρει να έχει μια ισχυρή παρουσία στη βουλή»

  •  22.02.2026 - 07:45
Άγρια επίθεση μετά από λογομαχία: Έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 25χρονο - Χειροπέδες σε 42χρονο

Άγρια επίθεση μετά από λογομαχία: Έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 25χρονο - Χειροπέδες σε 42χρονο

  •  22.02.2026 - 15:14
Αφθώδης πυρετός: Κλειστή για το κοινό αυτή η περιοχή για προστασία των ελεύθερων αγελάδων

Αφθώδης πυρετός: Κλειστή για το κοινό αυτή η περιοχή για προστασία των ελεύθερων αγελάδων

  •  22.02.2026 - 17:59
Τραμπ: Φέρεται να σχεδιάζει επίθεση στο Ιράν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη», σύμφωνα με πρώην πράκτορα της CIA

Τραμπ: Φέρεται να σχεδιάζει επίθεση στο Ιράν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη», σύμφωνα με πρώην πράκτορα της CIA

  •  22.02.2026 - 17:19
VIDEO: «Πλημμύρισε» από χρώμα και κόσμο η Λεμεσός - Εκρηκτική η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση

VIDEO: «Πλημμύρισε» από χρώμα και κόσμο η Λεμεσός - Εκρηκτική η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση

  •  22.02.2026 - 14:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα