Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΚαθηγήτρια στη Φλόριντα φιλοξένησε άστεγο μαθητή της και τον κακοποίησε σεξουαλικά
ΔΙΕΘΝΗ

Καθηγήτρια στη Φλόριντα φιλοξένησε άστεγο μαθητή της και τον κακοποίησε σεξουαλικά

 22.02.2026 - 10:15
Καθηγήτρια στη Φλόριντα φιλοξένησε άστεγο μαθητή της και τον κακοποίησε σεξουαλικά

Μια 49χρονη καθηγήτρια από τη Φλόριντα κατηγορείται ότι φιλοξένησε στο σπίτι της έναν άστεγο 18χρονο μαθητή της και στη συνέχεια τον κακοποίησε σεξουαλικά, εκμεταλλευόμενη τη θέση εξουσίας και εμπιστοσύνης που είχε αναπτύξει μαζί του. Η υπόθεση αφορά την Mackenzie McLean, εκπαιδευτικό στο Crooms Academy στο Sanford, η οποία συνελήφθη έπειτα από έρευνα των αρχών.

Από «μητρική φιγούρα» σε κατηγορούμενη

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο 18χρονος μαθητής, που είχε εκδιωχθεί από το σπίτι του, μετακόμισε στην οικία της καθηγήτριας τον Μάρτιο του 2024. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι αρχικά τη θεωρούσε «μητρική φιγούρα».

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, η καθηγήτρια φέρεται να του παρείχε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και να προχώρησε σε επανειλημμένες σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή του. Τα περιστατικά φέρονται να συνέβησαν «πέντε έως δέκα φορές» μέσα σε διάστημα δύο μηνών.

Ο μαθητής κατέθεσε ότι ένιωθε παγιδευμένος, καθώς φοβόταν ότι αν αντιστεκόταν θα έχανε τη στέγη και την υποστήριξη που του παρεχόταν.

Καταγγελίες και από ανήλικη μαθήτρια

Στην υπόθεση προστέθηκαν και καταγγελίες από 16χρονη μαθήτρια, η οποία ισχυρίστηκε ότι η εκπαιδευτικός παρείχε σε μαθητές αλκοόλ, προϊόντα κάνναβης και συνταγογραφούμενα φάρμακα χωρίς ιατρική άδεια.

Οι αρχές διερευνούν επίσης περιστατικά ακραίας συμπεριφοράς της κατηγορούμενης, τα οποία φέρονται να σημειώθηκαν όταν ο 18χρονος αποχώρησε από το σπίτι της στα τέλη του 2024.

Η McLean, η οποία εργαζόταν επί σχεδόν 25 χρόνια στο σχολικό δίκτυο της Seminole County Public Schools, τέθηκε σε διοικητική άδεια μετά τη σύλληψή της.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

- Δύο περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης από πρόσωπο εξουσίας

- Μία περίπτωση διανομής ελεγχόμενης ουσίας

Το δικαστήριο όρισε εγγύηση ύψους 35.000 δολαρίων, ενώ η επόμενη εμφάνισή της ενώπιον της δικαιοσύνης έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου.
Σε ανακοίνωσή της, η σχολική περιφέρεια τόνισε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη κάθε καταγγελία ανάρμοστης συμπεριφοράς και ότι η ασφάλεια μαθητών και προσωπικού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Η υπόθεση αναδεικνύει τα σοβαρά ζητήματα κατάχρησης εξουσίας στον χώρο της εκπαίδευσης, ιδίως όταν πρόκειται για ευάλωτους μαθητές που βρίσκονται σε δύσκολη κοινωνική ή οικογενειακή κατάσταση. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και η τελική κρίση θα ανήκει στη δικαιοσύνη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Ελένη Θεοδούλου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Ατςς ο παππούς: Eγινε viral και σάρωσε στο Καρναβάλι – Η αυτοσχέδια στολή που έκλεψε την παράσταση
Οδηγοί Προσοχή: Αυτοί οι δρόμοι κλείνουν για την Καρναβαλίστικη Παρέλαση στη Λεμεσό
Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρή 45χρονη στην Πάτρα μετά από τροχαίο δυστύχημα - Δείτε φωτογραφίες
Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε 10 πρόσωπα από τις επιχειρήσεις της Αστυνομίας - 51 καταγγελίες οδηγών
Καθαρά Δευτέρα: Οι top 8 επιλογές σε θεματικά πάρκα και φάρμες που αποτελούν ιδανικά μέρη για να «κόψεις την μούτη της Σαρακοστής»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αφθώδης πυρετός: Ακύρωση εκδήλωσης Καθαράς Δευτέρας στην Βορόκληνη λόγω μέτρων

 22.02.2026 - 10:03
Επόμενο άρθρο

Χατζίδου-Παύλου: Παρουσίασαν το Καρναβάλι Μοσχάτου-Ταύρου, στη γειτονιά του Ετεοκλή -Η συγκίνησή του

 22.02.2026 - 10:32
Ραγδαίες εξελίξεις: Σε καραντίνα όλη η Κύπρος λόγω αφθώδους πυρετού – Απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και ζωοτροφών

Ραγδαίες εξελίξεις: Σε καραντίνα όλη η Κύπρος λόγω αφθώδους πυρετού – Απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και ζωοτροφών

Απαγορεύονται, ανά το παγκύπριο, οι όποιες μετακινήσεις ζώων και ζωοτροφών, περιλαμβανομένης της βόσκησης εκτός των κτηνοτροφικών υποστατικών, σύμφωνα με ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ραγδαίες εξελίξεις: Σε καραντίνα όλη η Κύπρος λόγω αφθώδους πυρετού – Απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και ζωοτροφών

Ραγδαίες εξελίξεις: Σε καραντίνα όλη η Κύπρος λόγω αφθώδους πυρετού – Απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και ζωοτροφών

  •  22.02.2026 - 11:22
Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς στο «T»: «To Volt Cyprus θα καταφέρει να έχει μια ισχυρή παρουσία στη βουλή»

Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς στο «T»: «To Volt Cyprus θα καταφέρει να έχει μια ισχυρή παρουσία στη βουλή»

  •  22.02.2026 - 07:45
Οδηγοί Προσοχή: Αυτοί οι δρόμοι κλείνουν για την Καρναβαλίστικη Παρέλαση στη Λεμεσό

Οδηγοί Προσοχή: Αυτοί οι δρόμοι κλείνουν για την Καρναβαλίστικη Παρέλαση στη Λεμεσό

  •  22.02.2026 - 08:01
Τον «τσάκωσαν» με 80 λίτρα βενζίνης από τα κατεχόμενα - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για παράνομα τσιγάρα - Φωτογραφίες

Τον «τσάκωσαν» με 80 λίτρα βενζίνης από τα κατεχόμενα - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για παράνομα τσιγάρα - Φωτογραφίες

  •  22.02.2026 - 10:38
Καθαρά Δευτέρα: Οι top 8 επιλογές σε θεματικά πάρκα και φάρμες που αποτελούν ιδανικά μέρη για να «κόψεις την μούτη της Σαρακοστής»

Καθαρά Δευτέρα: Οι top 8 επιλογές σε θεματικά πάρκα και φάρμες που αποτελούν ιδανικά μέρη για να «κόψεις την μούτη της Σαρακοστής»

  •  22.02.2026 - 07:50
Αφθώδης πυρετός: Ακύρωση εκδήλωσης Καθαράς Δευτέρας στην Βορόκληνη λόγω μέτρων

Αφθώδης πυρετός: Ακύρωση εκδήλωσης Καθαράς Δευτέρας στην Βορόκληνη λόγω μέτρων

  •  22.02.2026 - 10:03
Ρεκόρ ΑΠΕ στη Θέρμανση και Ψύξη στην ΕΕ – Πάνω από τον Μέσο Όρο η Κύπρος

Ρεκόρ ΑΠΕ στη Θέρμανση και Ψύξη στην ΕΕ – Πάνω από τον Μέσο Όρο η Κύπρος

  •  22.02.2026 - 07:52
Ατςς ο παππούς: Eγινε viral και σάρωσε στο Καρναβάλι – Η αυτοσχέδια στολή που έκλεψε την παράσταση

Ατςς ο παππούς: Eγινε viral και σάρωσε στο Καρναβάλι – Η αυτοσχέδια στολή που έκλεψε την παράσταση

  •  22.02.2026 - 09:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα