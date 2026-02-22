Τον «τσάκωσαν» με 80 λίτρα βενζίνης από τα κατεχόμενα - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για παράνομα τσιγάρα - Φωτογραφίες

Κατάσχεση καυσίμων και αδασμοφρορολόγητων καπνικών προϊόντων στα Σ.Δ. Αγίου Δομετίου και οδού Λήδρας κατά τον μήνα Φεβρουάριου.

Στις 6/2/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης οδού Λήδρας, στα πλαίσια των συνήθων ελέγχων των προσώπων που διέρχονται από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές, επέλεξαν για έλεγχο πρόσωπο με Γαλλική υπηκοότητα, το οποίο μετέφερε ταξιδιωτική αποσκευή. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην αποσκευή διαπιστώθηκε ότι περιέχει 20 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Το εμπλεκόμενο πρόσωπο τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω εμπορεύματα κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €800 ευρώ.

Στις 12/2/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, στα πλαίσια των συνήθων ελέγχων των προσώπων και οχημάτων που διέρχονται από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές, επέλεξαν για έλεγχο όχημα που οδηγούσε γυναίκα με Κυπριακή υπηκοότητα. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα διαπιστώθηκε ότι μετέφερε 30 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Η οδηγός τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω εμπορεύματα και το όχημα κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €900 ευρώ πλέον €300 για την απόδοση του οχήματος.