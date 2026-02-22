Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε 10 πρόσωπα από τις επιχειρήσεις της Αστυνομίας - 51 καταγγελίες οδηγών

 22.02.2026 - 07:37
Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε 10 πρόσωπα από τις επιχειρήσεις της Αστυνομίας - 51 καταγγελίες οδηγών

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη 10 προσώπων για αδικήματα όπως, παράνομη παραμονή, κατοχή ναρκωτικών ουσιών, απαγορευμένος μετανάστης, επίθεσης με πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, πλαστοπροσωπίας, παρακοής διατάγματος Δικαστηρίου κά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 892 οδηγοί και επιβάτες.

Διενεργήθηκαν παράλληλα 39 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 10 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 120 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 17 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 51 καταγγελίες οδηγών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και 40 για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 20 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα έφτασε το 2024 η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη θέρμανση και την ψύξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Κύπρο να καταγράφει επίδοση σημαντικά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

