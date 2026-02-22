Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

 22.02.2026 - 07:58
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Σήμερα Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι γνωστή και ως Κυριακή της Τυροφάγου ή Τυρινής, ενώ η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Θαλασσίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι: Θαλάσσιος, Θαλάσσης, Θάλασσα, Θαλασσινή, Θαλασσιά, Θαλασσία.

Επίσης είναι η Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης.

Τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα

1821 Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διαβαίνει τον Προύθο για να κηρύξει την Επανάσταση στη Μολδοβλαχία.

1848 Ξεσπά η λεγόμενη "Φεβρουαριανή Επανάσταση" στη Γαλλία, που θα οδηγήσει στην κατάργηση της βασιλείας και στην εγκαθίδρυση της Β’ Γαλλικής Δημοκρατίας.

1917 Ξεσπούν απεργιακές κινητοποιήσεις στη Ρωσία, που θα οδηγήσουν στη λεγόμενη Φεβρουαριανή Επανάσταση και στο τέλος της κυριαρχίας των Τσάρων, με την καθαίρεση του Νικολάου Β’.

1993 H "Ορχήστρα των Χρωμάτων" υπό τη διεύθυνση του ιδρυτή της Μάνου Χατζιδάκι δίνει συναυλία διαμαρτυρίας κατά του Νεοναζισμού με έργα Βάιλ, Λιστ και Μπάρτοκ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιέχει ένα κείμενο - μανιφέστο του μεγάλου έλληνα συνθέτη κατά του νεοναζισμού, με τίτλο "Σκέψεις και παρατηρήσεις για το αναζωογονημένο φαινόμενο του νεοναζισμού".

2015 Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται πριν από την έναρξη του αγώνα Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού για το Πρωτάθλημα Ελλάδας, με εισβολή οπαδών του "τριφυλλιού" στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά, οι πράσινοι θα επικρατήσουν με 2-1.

2016 Τα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης ανθρώπων αποκόμισαν καθαρά κέρδη ύψους 3 έως 6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2015 από την παράνομη μεταφορά προσφύγων, ανακοινώνει η Europol.

 

