Αγνώριστος χωρίς νυστέρι: Νοτιοκορεάτης «μεταμορφώθηκε» χωρίς πλαστική επέμβαση
Αγνώριστος χωρίς νυστέρι: Νοτιοκορεάτης «μεταμορφώθηκε» χωρίς πλαστική επέμβαση

 22.02.2026 - 08:52
Νοτιοκορεάτης έγινε viral δείχνοντας πώς άλλαξε ριζικά την εμφάνισή του χρησιμοποιώντας μόνο μακιγιάζ, χτένισμα και δίαιτα, απορρίπτοντας την λύση της πλαστικής χειρουργικής.

Σε μια χώρα που φημίζεται για την εμμονή της με τις αισθητικές επεμβάσεις, ένας νεαρός άνδρας εμφανίστηκε στην εκπομπή «Kim Chang Ok Show 4» και άφησε τους πάντες άφωνους. Η αδερφή του, ανήσυχη για την εμμονή του με την εικόνα του, έδειξε φωτογραφίες από το παρελθόν όπου ο αδερφός της έμοιαζε με έναν εντελώς διαφορετικό άνθρωπο.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η εμφάνιση είναι πλέον το παν για εκείνον, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η σωματική εμφάνιση μετράει περισσότερο από οποιαδήποτε προσόντα».

Τα «έξυπνα» τρικ της αλλαγής: Πως κατάφερε να γίνει άλλος άνθρωπος χωρίς πλαστική

Παρά τη δραματική αλλαγή, ο νεαρός επιμένει ότι δεν έχει κάνει καμία πλαστική επέμβαση. Τα «όπλα» του ήταν τα εξής:

  • Διατροφή: Καταναλώνει ελάχιστο αλάτι (νάτριο) για να μειώσει το πρήξιμο στο πρόσωπο και τη μύτη του
  • Hairstyling: Αφήνει μακριές αφέλειες μέχρι τη μέση του προσώπου για να κάνει τα ρουθούνια του να φαίνονται μικρότερα
  • Βάρος: Πήρε επίτηδες 20 κιλά για να αλλάξει το σχήμα του σώματός του
  • Μακιγιάζ: Έμαθε τεχνικές που μεταμορφώνουν τα χαρακτηριστικά του

Η απόρριψη που τον στιγμάτισε

Η απόφασή του να αλλάξει ξεκίνησε από μια τραυματική εμπειρία στο σχολείο, όταν μια κοπέλα που του άρεσε τον ρώτησε: «Είσαι άρρωστος;».

Επίσης, απέδωσε πολλές απορρίψεις σε συνεντεύξεις για δουλειά στην «μη ελκυστική» εμφάνισή του. Στόχος του είναι πλέον να μοιάζει στον «Wonbin», μέλος του διάσημου K-pop συγκροτήματος «RIIZE».

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Kim Chang Ok, τόνισε ότι το πρόβλημα δεν είναι η περιποίηση της εμφάνισης, αλλά η πληγωμένη αυτοπεποίθηση και ο φόβος που κρύβονται πίσω από αυτή την εμμονή. Αντί για γκρίνια, η οικογένεια θα έπρεπε να εστιάσει στους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την ακραία αλλαγή.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα έφτασε το 2024 η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη θέρμανση και την ψύξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Κύπρο να καταγράφει επίδοση σημαντικά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

