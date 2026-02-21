Ταϊβάν: Μαθητές σκαρφαλώνουν σε τοίχο 15 μέτρων για να πάρουν το απολυτήριο - VIDEO

Στο Γυμνάσιο Ershui της Ταϊβάν, τα μαθήματα δεν γίνονται μόνο στα θρανία. Το σχολείο διαθέτει τον ψηλότερο τοίχο αναρρίχησης στη χώρα και τον χρησιμοποιεί με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.

Οι μαθητές κάνουν έξι μαθήματα αναρρίχησης την εβδομάδα και, για να αποφοιτήσουν, πρέπει να καταφέρουν να φτάσουν στην κορυφή αυτού του τοίχου, που έχει ύψος 15 μέτρα.

Γιατί εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία;

Αυτή η δοκιμασία δεν είναι απλά ένα παιχνίδι. Το σχολείο πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο οι έφηβοι μαθαίνουν να συγκεντρώνονται καλύτερα, να έχουν ισορροπία και να ελέγχουν το σώμα τους.

Είναι μια πρόκληση που τους βοηθά να ξεπερνούν τα όριά τους και να νιώθουν πιο σίγουροι για τον εαυτό τους.

Τα παιδιά το διασκεδάζουν

Αν και για πολλούς μεγάλους ένας τοίχος 15 μέτρων μοιάζει τρομακτικός, οι μαθητές εκεί δεν φοβούνται. Αντίθετα, τους αρέσει πολύ η αναρρίχηση.

Μάλιστα, αρκετά παιδιά έχουν αγαπήσει τόσο πολύ το άθλημα, που πηγαίνουν για αναρρίχηση ακόμα και στον ελεύθερο χρόνο τους μαζί με τους γονείς τους.

