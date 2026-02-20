Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineMrBeast: Τι αποκάλυψε το «idol» του Φειδία - Δείτε τι έπαθε μετά από 14 μέρες μόνο με νερό - Βίντεο
LIKE ONLINE

MrBeast: Τι αποκάλυψε το «idol» του Φειδία - Δείτε τι έπαθε μετά από 14 μέρες μόνο με νερό - Βίντεο

 20.02.2026 - 17:04
MrBeast: Τι αποκάλυψε το «idol» του Φειδία - Δείτε τι έπαθε μετά από 14 μέρες μόνο με νερό - Βίντεο

Ο MrBeast δοκίμασε water fasting και περιέγραψε μια εμπειρία γεμάτη εξάντληση αντί για «διαύγεια».

Οι δίαιτες-εξπρές και τα extreme challenges κυκλοφορούν παντού στο διαδίκτυο, όμως αυτή τη φορά ο ίδιος ο MrBeast μίλησε ανοιχτά για μια εμπειρία που, αντί να τον «απογειώσει», τον εξάντλησε.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έκλαψε στο δωμάτιο βλέποντας τον MrBeast – Τι αποκάλυψε ο Φειδίας Παναγιώτου για τα παιδικά του όνειρα

Ο διάσημος YouTuber αποφάσισε να δοκιμάσει 14 ημέρες μόνο με νερό, ένα είδος ακραίας νηστείας που έχει γίνει viral ως «health hack». Όπως όμως παραδέχθηκε αργότερα, τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περίμενε και η διαδικασία αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη απ’ όσο φαινόταν.

Η εμπειρία που δεν ταίριαξε με τις προσδοκίες

Ο MrBeast αποκάλυψε ότι έχασε πάνω από 20 κιλά συνολικά, όμως τα νούμερα δεν λένε όλη την αλήθεια. Μετά από ειδική εξέταση σώματος, διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος της απώλειας προερχόταν από μυϊκή μάζα και όχι μόνο από λίπος.

«Έκανα εξέταση πριν τη νηστεία και έχασα περίπου έξι κιλά μυών. Ήταν αρκετά απογοητευτικό», ανέφερε, εξηγώντας ότι τελικά η απώλεια λίπους ήταν μικρότερη απ’ όσο πίστευε.

Η καθημερινότητά του έγινε ιδιαίτερα δύσκολη, αφού συνέχιζε να δουλεύει και να γυρίζει βίντεο ενώ δεν έτρωγε. «Μετά την πέμπτη ή έκτη μέρα δεν έχεις καθόλου ενέργεια. Το να σηκωθώ όρθιος ήταν βάσανο, το περπάτημα εξαντλητικό», περιέγραψε.

Μάλιστα, τόνισε ότι δεν ένιωσε ποτέ την περίφημη «διαύγεια» που πολλοί υπόσχονται με τη νηστεία. «Δεν είχα καμία υπερ-διαύγεια. Ήμουν απλώς εξαντλημένος όλη την ώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Οι ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι σε τέτοιες πρακτικές, τονίζοντας ότι η απώλεια βάρους στην αρχή μπορεί να είναι γρήγορη, αλλά δεν διατηρείται μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, μέρος των κιλών που χάνονται προέρχεται από μυϊκή μάζα, κάτι που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον μεταβολισμό.

Παράλληλα, οι μεταβολικές βελτιώσεις που παρατηρούνται προσωρινά, όπως στη χοληστερίνη ή την πίεση, τείνουν να εξαφανίζονται μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος νηστείας. Στην πράξη, πολλοί άνθρωποι παίρνουν πίσω το βάρος που έχασαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η εμπειρία του MrBeast λειτουργεί ως μια υπενθύμιση ότι τα ακραία trends ευεξίας δεν είναι πάντα τόσο «θαυματουργά» όσο παρουσιάζονται, ειδικά όταν γίνονται χωρίς σωστή ιατρική καθοδήγηση.

Δείτε το βίντεο

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία
Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο
Συναγερμός: Πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές - Θανατώνονται ζώα, αποκλεισμός 3 χιλιομέτρων
Υπόθεση-σοκ σε καζίνο στην Πύλα: Στο Κακουργιοδικείο το κύκλωμα βασανιστηρίων - Πάνω από 3.000 βίντεο «καίνε» τους κατηγορούμενους
Σοκ σε δημοτικό: Εκπαιδευτικός κακοποίησε σεξουαλικά 12χρονο και 14χρονο - Ο ένας κοιμόταν στο υπόγειο του σπιτιού της
Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού
Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Ανδρέου - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 70χρονου Σάββα - Τα ευρήματα

 20.02.2026 - 17:00
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

 20.02.2026 - 17:17
ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

Στην προσπάθεια για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο του ΟΗΕ και τις αξίες και αρχές της ΕΕ, η αλληλεγγύη εταίρων όπως η Ισπανία είναι πολύ σημαντική, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Πρέσβειρας του Βασιλείου της Ισπανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Mercedes Alonso Frayle.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

  •  20.02.2026 - 17:17
Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο

Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο

  •  20.02.2026 - 15:09
Πόρισμα-φωτιά για τα χαμένα εκρηκτικά: Στο κάδρο συγκεκριμένες ευθύνες και παραλείψεις

Πόρισμα-φωτιά για τα χαμένα εκρηκτικά: Στο κάδρο συγκεκριμένες ευθύνες και παραλείψεις

  •  20.02.2026 - 13:20
Συναγερμός: Πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές - Θανατώνονται ζώα, αποκλεισμός 3 χιλιομέτρων

Συναγερμός: Πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές - Θανατώνονται ζώα, αποκλεισμός 3 χιλιομέτρων

  •  20.02.2026 - 16:20
Αβέρωφ Νεοφύτου: Ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό - Του έστειλε επιστολή

Αβέρωφ Νεοφύτου: Ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό - Του έστειλε επιστολή

  •  20.02.2026 - 14:46
Τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 70χρονου Σάββα - Τα ευρήματα

Τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 70χρονου Σάββα - Τα ευρήματα

  •  20.02.2026 - 17:00
Έφοδος της ΥΚΑΝ σε κατάστημα στη Λάρνακα ενώ βρισκόταν μέσα η υπάλληλος - Τι εντόπισαν

Έφοδος της ΥΚΑΝ σε κατάστημα στη Λάρνακα ενώ βρισκόταν μέσα η υπάλληλος - Τι εντόπισαν

  •  20.02.2026 - 16:54
Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού

Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού

  •  20.02.2026 - 13:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα