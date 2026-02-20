MrBeast: Τι αποκάλυψε το «idol» του Φειδία - Δείτε τι έπαθε μετά από 14 μέρες μόνο με νερό - Βίντεο

Οι δίαιτες-εξπρές και τα extreme challenges κυκλοφορούν παντού στο διαδίκτυο, όμως αυτή τη φορά ο ίδιος ο MrBeast μίλησε ανοιχτά για μια εμπειρία που, αντί να τον «απογειώσει», τον εξάντλησε.

Ο διάσημος YouTuber αποφάσισε να δοκιμάσει 14 ημέρες μόνο με νερό, ένα είδος ακραίας νηστείας που έχει γίνει viral ως «health hack». Όπως όμως παραδέχθηκε αργότερα, τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περίμενε και η διαδικασία αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη απ’ όσο φαινόταν.

Η εμπειρία που δεν ταίριαξε με τις προσδοκίες

Ο MrBeast αποκάλυψε ότι έχασε πάνω από 20 κιλά συνολικά, όμως τα νούμερα δεν λένε όλη την αλήθεια. Μετά από ειδική εξέταση σώματος, διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος της απώλειας προερχόταν από μυϊκή μάζα και όχι μόνο από λίπος.

«Έκανα εξέταση πριν τη νηστεία και έχασα περίπου έξι κιλά μυών. Ήταν αρκετά απογοητευτικό», ανέφερε, εξηγώντας ότι τελικά η απώλεια λίπους ήταν μικρότερη απ’ όσο πίστευε.

Η καθημερινότητά του έγινε ιδιαίτερα δύσκολη, αφού συνέχιζε να δουλεύει και να γυρίζει βίντεο ενώ δεν έτρωγε. «Μετά την πέμπτη ή έκτη μέρα δεν έχεις καθόλου ενέργεια. Το να σηκωθώ όρθιος ήταν βάσανο, το περπάτημα εξαντλητικό», περιέγραψε.

Μάλιστα, τόνισε ότι δεν ένιωσε ποτέ την περίφημη «διαύγεια» που πολλοί υπόσχονται με τη νηστεία. «Δεν είχα καμία υπερ-διαύγεια. Ήμουν απλώς εξαντλημένος όλη την ώρα», είπε χαρακτηριστικά.