ΔΙΕΘΝΗ

Σάλος στη Βρετανία: Πιέσεις στον Άντριου να αποχωρήσει οριστικά από τη γραμμή διαδοχής του θρόνου μετά τη σύλληψη

 20.02.2026 - 17:50
Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Βρετανία η υπόθεση σύλληψης του Άντριου Μαουντμπάτεν – Ουίνδσορ, που πλέον ερευνάται για κατάχρηση εξουσίας, μετά από καταγγελίες ότι κοινοποίησε ευαίσθητες πληροφορίες στον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν, όταν ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μετά τη χθεσινή σύλληψη αλλά και την κράτηση την ημέρα των γενεθλίων του, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν την οριστική απομάκρυνση του Άντριου από τη γραμμή διαδοχής του θρόνου.

Ο Άντριου κρατήθηκε χθες, ανήμερα των γενεθλίων του, για 11 ώρες. Παράλληλα, οι Αρχές έκαναν έρευνες στην κατοικία του στο Νόρφολκ. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η υπόθεση παρέμεινε υπό διερεύνηση.

Παραμένει όγδοος στη διαδοχή

Παρότι ο Άντριου έχει στερηθεί βασιλικούς τίτλους και τιμές και έχει αποχωρήσει από την κατοικία Royal Lodge στο Ουίνδσορ, παραμένει στην 8η θέση της διαδοχής, αμέσως μετά τα δύο παιδιά του πρίγκιπα Χάρι.

Για να απομακρυνθεί επίσημα από τη συγκεκριμένη σειρά, απαιτείται νομοθετική παρέμβαση από τη Βουλή. Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο συντηρητικός βουλευτής Άντριου Μπόουι δήλωσε ότι θα ήταν «το αξιοπρεπές» ο ίδιος να αποχωρήσει οικειοθελώς. Παράλληλα, τόνισε ότι σε περίπτωση καταδίκης, η Βουλή θα μπορούσε να κινηθεί για την απομάκρυνσή του από τη γραμμή διαδοχής.

Η κοινή γνώμη θέλει την απομάκρυνσή του

Μαζικό φαίνεται να είναι και το αίτημα της κοινής γνώμης για το θέμα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov, το 82% των Βρετανών στηρίζει το αίτημα, ενώ μόλις το 6% πιστεύει ότι πρέπει να παραμείνει στη θέση του.

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, δήλωσε ότι το ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί από το Κοινοβούλιο, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, διευκρινίζοντας ότι προέχει να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα.

Πολύπλοκη η συνταγματική διαδικασία

Ωστόσο, συνταγματολόγοι αναφέρουν ότι η αλλαγή της γραμμής διαδοχής δεν είναι απλή υπόθεση. Για να συμβεί, απαιτείται συντονισμός με άλλες 14 χώρες, που αναγνωρίζουν τον Βρετανό μονάρχη ως αρχηγό κράτους. Ανάμεσά τους η Αυστραλία, η Τζαμάικα και η Παπούα Νέα Γουινέα.

Παρόμοια διαδικασία είχε εφαρμοστεί το 2013, όταν τροποποιήθηκε ο νόμος περί διαδοχής ώστε να καταστεί ουδέτερος ως προς το φύλο. Η διαδικασία κράτησε δύο χρόνια.

Πάντως, ο Άντριου βρίσκεται στην 8η θέση της διαδοχής. Ως εκ τούτου, κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να κινηθούν άμεσα διαδικασίες για την απομάκρυνσή του.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας πάντως εξακολουθεί να αρνείται κάθε παράνομη πράξη όσον αφορά στις σχέσεις του με τον Επστάιν.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

