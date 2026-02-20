Σέφτσοβιτς: Επιτάχυνση Mercosur για να μην χάσουμε εκατομμύρια

«Χάσαμε σχεδόν 300 δισεκατομμύρια ευρώ επειδή δεν έχουμε σε ισχύ συμφωνία με τη Mercosur», δήλωσε την Παρασκευή ο Σέφτσοβιτς σε δημοσιογράφους κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά την Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εμπορίου της ΕΕ στη Λευκωσία. Διευκρίνισε ότι το ποσό αφορά την επίπτωση στο ΑΕΠ το 2021 και συνοδεύεται από περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια σε εξαγωγικές ευκαιρίες που χάθηκαν.

Ο Σέφτσοβιτς υποστήριξε ότι, όταν ολοκληρώνονται πολύπλοκες διαπραγματεύσεις, η ΕΕ δεν μπορεί να περιμένει χρόνια μέχρι να τεθούν οι συμφωνίες σε ισχύ. «Δεν νομίζω ότι μπορούμε να λειτουργούμε σε αυτό το περιβάλλον με αυτό το χρονοδιάγραμμα», είπε, αναφερόμενος σε περιόδους κύρωσης της συμφωνίας που μπορεί να διαρκέσουν δύο ή και περισσότερα χρόνια.

Πρότεινε τη μείωση της διαδικασίας έγκρισης σε περίπου ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, επτά ή οκτώ υπουργοί παρενέβησαν στη συζήτηση και στήριξαν την επιταχυνόμενη προσέγγιση, χωρίς να εκφραστεί αντίθεση. Δήλωσε ενθαρρυμένος από αυτό που χαρακτήρισε πολιτική στήριξη για διερεύνηση ταχύτερης διαδικασίας από πλευράς ΕΕ.

Η συμφωνία, πρόσθεσε, έχει εξελιχθεί σημαντικά σε σύγκριση με τα αρχικά της στάδια, με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, καθαρές τεχνολογίες και εξαρτήματα που συνδέονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επισήμανε επίσης τη στρατηγική διάσταση, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη έχασε μερίδιο αγοράς στην περιοχή της Mercosur κατά τη διάρκεια των παρατεταμένων διαπραγματεύσεων, ενώ ανταγωνιστές, ιδίως η Κίνα, ενίσχυσαν τη θέση τους.