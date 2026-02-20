Themasports lifenewscy
Σοβαρό τρόχαιο με μοτοσικλετιστή στη Λευκωσία - Ασθενοφόρο στο σημείο - Η κατάσταση υγείας του οδηγού

 20.02.2026 - 20:48
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, περίπου στις 20:00, στην περιοχή του Αγίου Δομετίου στη Λευκωσία, κοντά στον τοπικό αστυνομικό σταθμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε διανομέας φαγητού. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε, ενώ η μοτοσικλέτα υπέστη σοβαρές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, καθώς και ασθενοφόρο. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του διανομέα δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Στην προσπάθεια για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο του ΟΗΕ και τις αξίες και αρχές της ΕΕ, η αλληλεγγύη εταίρων όπως η Ισπανία είναι πολύ σημαντική, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Πρέσβειρας του Βασιλείου της Ισπανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Mercedes Alonso Frayle.

