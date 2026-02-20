Σοβαρό τρόχαιο με μοτοσικλετιστή στη Λευκωσία - Ασθενοφόρο στο σημείο - Η κατάσταση υγείας του οδηγού

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε διανομέας φαγητού. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε, ενώ η μοτοσικλέτα υπέστη σοβαρές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, καθώς και ασθενοφόρο. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του διανομέα δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.