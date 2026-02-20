Προσοχή: Μεγάλη διακοπή νερού στη Λάρνακα την Τρίτη – Δείτε ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Ο ΕΟΑ Λάρνακας, διευκρινίζει ότι η διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης, στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση του παραλιακού δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας (Φάση Γ΄)», του Τμήματος Δημοσίων Έργων.