Προσοχή: Μεγάλη διακοπή νερού στη Λάρνακα την Τρίτη – Δείτε ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Κύπρος και Αυστραλία πιο κοντά από ποτέ: Τι αποκάλυψε ο Χριστοδουλίδης για τη στήριξη στο Κυπριακό και τις νέες ευκαιρίες συνεργασίας
Η Κύπρος εκφράζει τη βαθιά εκτίμησή της για την στάση αρχών της Αυστραλίας στο Κυπριακό και τη διαρκή υποστήριξή της στην κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την Παρασκευή, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Ύπατης Αρμοστή της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Emily Louise Pugin.