Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΜηδενική ανοχή! Η ΥΚΑΝ στέλνει ηχηρό μήνυμα στα κυκλώματα ναρκωτικών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μηδενική ανοχή! Η ΥΚΑΝ στέλνει ηχηρό μήνυμα στα κυκλώματα ναρκωτικών

 20.02.2026 - 21:56
Μηδενική ανοχή! Η ΥΚΑΝ στέλνει ηχηρό μήνυμα στα κυκλώματα ναρκωτικών

O Αρχηγός της Αστυνομίαςη Θεμιστός Αρναούτης ανέφερε ότι ο αγώνας κατά της μάστιγας των ναρκωτικών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Αστυνομία, ενώ συγχαίρει τα μέλη της Δύναμης και ιδιαίτερα τα μέλη της ΥΚΑΝ, για τη «μεγάλη και καθοριστικής σημασίας επιτυχία που οδήγησε σε μία από τις σημαντικότερες κατασχέσεις ναρκωτικών των τελευταίων ετών», την Πέμπτη στον Στρόβολο.

Σε γραπτή δήλωση ο Αρχηγός Αστυνομίας σημειώνει ότι η επιχείρηση που κατέληξε στον εντοπισμό των ναρκωτικών αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της μεθοδικότητας, του υψηλού επαγγελματισμού και της αυταπάρνησης που χαρακτηρίζουν τα μέλη της Δύναμης, που είχαν ως αποτέλεσμα να πλήξουν καίρια τα κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος που δρουν στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο

Ο Αρχηγός αναφέρει επίσης ότι τα ναρκωτικά διαβρώνουν τον κοινωνικό ιστό, απειλούν τη νεολαία  και υπονομεύουν το μέλλον της πατρίδας προσθέτοντας ότι τα μέλη της Αστυνομίας και της ΥΚΑΝ με τη δράση τους απέτρεψαν τη διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων παράνομων ουσιών στην κοινωνία και έστειλαν «ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής προς κάθε μορφή οργανωμένου εγκλήματος».

Επίσης σημειώνει ότι η επιτυχία της επιχείρησης είναι αποτέλεσμα συστηματικής και επίμονης δουλειάς, αδιάκοπης εκπαίδευσης, επαγρύπνησης και υψηλού αισθήματος καθήκοντος, που αποτελεί επίσης απόδειξη της αφοσίωσης στην αποστολή της Αστυνομίας για διασφάλιση της δημόσιας τάξης, της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών.

Καλώντας τα μέλη της Αστυνομίας να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο, αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό, προσθέτει πως η κοινωνία αναγνωρίζει και εκτιμά το έργο των Αστυνομικών και βεβαιώνει ότι η ηγεσία της Αστυνομίας στέκεται δίπλα τους και στηρίζει κάθε τους προσπάθεια για την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία
Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο
Συναγερμός: Πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές - Θανατώνονται ζώα, αποκλεισμός 3 χιλιομέτρων
Υπόθεση-σοκ σε καζίνο στην Πύλα: Στο Κακουργιοδικείο το κύκλωμα βασανιστηρίων - Πάνω από 3.000 βίντεο «καίνε» τους κατηγορούμενους
Σοκ σε δημοτικό: Εκπαιδευτικός κακοποίησε σεξουαλικά 12χρονο και 14χρονο - Ο ένας κοιμόταν στο υπόγειο του σπιτιού της
Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού
Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Ανδρέου - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προσοχή: Μεγάλη διακοπή νερού στη Λάρνακα την Τρίτη – Δείτε ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

 20.02.2026 - 21:34
Επόμενο άρθρο

Σοβαρό τρόχαιο με μοτοσικλετιστή στη Λευκωσία - Ασθενοφόρο στο σημείο - Η κατάσταση υγείας του οδηγού

 20.02.2026 - 20:48
Κύπρος και Αυστραλία πιο κοντά από ποτέ: Τι αποκάλυψε ο Χριστοδουλίδης για τη στήριξη στο Κυπριακό και τις νέες ευκαιρίες συνεργασίας

Κύπρος και Αυστραλία πιο κοντά από ποτέ: Τι αποκάλυψε ο Χριστοδουλίδης για τη στήριξη στο Κυπριακό και τις νέες ευκαιρίες συνεργασίας

Η Κύπρος εκφράζει τη βαθιά εκτίμησή της για την στάση αρχών της Αυστραλίας στο Κυπριακό και τη διαρκή υποστήριξή της στην κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την Παρασκευή, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Ύπατης Αρμοστή της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Emily Louise Pugin.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κύπρος και Αυστραλία πιο κοντά από ποτέ: Τι αποκάλυψε ο Χριστοδουλίδης για τη στήριξη στο Κυπριακό και τις νέες ευκαιρίες συνεργασίας

Κύπρος και Αυστραλία πιο κοντά από ποτέ: Τι αποκάλυψε ο Χριστοδουλίδης για τη στήριξη στο Κυπριακό και τις νέες ευκαιρίες συνεργασίας

  •  20.02.2026 - 18:38
Μηδενική ανοχή! Η ΥΚΑΝ στέλνει ηχηρό μήνυμα στα κυκλώματα ναρκωτικών

Μηδενική ανοχή! Η ΥΚΑΝ στέλνει ηχηρό μήνυμα στα κυκλώματα ναρκωτικών

  •  20.02.2026 - 21:56
Αναστάτωση στα Λειβάδια: Είναι ασφαλές το χαλούμι μετά το κρούσμα αφθώδους πυρετού;

Αναστάτωση στα Λειβάδια: Είναι ασφαλές το χαλούμι μετά το κρούσμα αφθώδους πυρετού;

  •  20.02.2026 - 21:42
Σοβαρό τρόχαιο με μοτοσικλετιστή στη Λευκωσία - Ασθενοφόρο στο σημείο - Η κατάσταση υγείας του οδηγού

Σοβαρό τρόχαιο με μοτοσικλετιστή στη Λευκωσία - Ασθενοφόρο στο σημείο - Η κατάσταση υγείας του οδηγού

  •  20.02.2026 - 20:48
Κίνδυνος και… λαμπρατζιές: Η Αστυνομία σε εγρήγορση πριν το Πάσχα – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη με τον Κώστα Φυτιρή

Κίνδυνος και… λαμπρατζιές: Η Αστυνομία σε εγρήγορση πριν το Πάσχα – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη με τον Κώστα Φυτιρή

  •  20.02.2026 - 18:17
Η Κύπρος ετοιμάζει ανεξάρτητη Ακτοφυλακή – Τι σημαίνει για την ασφάλεια και τα σύνορα της χώρας

Η Κύπρος ετοιμάζει ανεξάρτητη Ακτοφυλακή – Τι σημαίνει για την ασφάλεια και τα σύνορα της χώρας

  •  20.02.2026 - 21:15
Περιμένοντας τον μετεωρίτη

Περιμένοντας τον μετεωρίτη

  •  20.02.2026 - 20:09
Φειδίας Παναγιώτου: Εδωσε τελεσίγραφο - «Μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα η τελευταία ευκαιρία να βάλεις υποψηφιότητα» με την Αμεση Δημοκρατία

Φειδίας Παναγιώτου: Εδωσε τελεσίγραφο - «Μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα η τελευταία ευκαιρία να βάλεις υποψηφιότητα» με την Αμεση Δημοκρατία

  •  20.02.2026 - 19:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα