Η Κύπρος ετοιμάζει ανεξάρτητη Ακτοφυλακή – Τι σημαίνει για την ασφάλεια και τα σύνορα της χώρας

Η πρόταση θα προωθηθεί προς το Υπουργικό Συμβούλιο στις αρχές Μαρτίου του 2026 και εφόσον εγκριθεί θα προχωρήσει το σχετικό νομοσχέδιο για έγκριση από την Βουλή το συντομότερο δυνατό, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Υπουργός Άμυνας, η Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Διοικητής του ΚΣΕΔ, η Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας (Επιτήρησης Συνόρων), καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες από όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η αναλυτική πρόταση αναφορικά με το προτεινόμενο μοντέλο σύστασης και λειτουργίας της Ακτοφυλακής, τον τρόπο οργανωτικής της δομής, καθώς και τα στάδια υλοποίησης και με δεδομένο ότι χρηματοδοτείται σε μεγάλο ποσοστό από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρεται ότι η Ακτοφυλακή θα είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία και θα αναλάβει όλες τις αρμοδιότητες της επιτήρησης, ελέγχου και της επιβολής των νόμων από την ακτογραμμή μέχρι τα όρια ευθύνης στην ΑΟΖ και στην περιοχή έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Για τον σκοπό αυτό θα συγχωνευθούν υπηρεσίες της Δημοκρατίας διαφόρων Υπουργείων που διαθέτουν πλωτά και εναέρια Μέσα όπως η Λιμενική και η Μοίρα Ελικοπτέρων της Αστυνομίας το Τμήμα Αλιείας, η Υδρογραφική Υπηρεσία, κλπ», προστίθεται.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο κύριος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η εξασφάλιση καλύτερου συντονισμού και αποτελεσματικότητας στον ελάχιστο χρόνο με το ελάχιστο κόστος για την Δημοκρατία.